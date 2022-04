am 17.04.2022 - 09:55 Uhr

Von den 1,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die am Samstagabend "Deutschland sucht den Superstar" im Schnitt verfolgten, waren nicht mal 300.000 im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, um genau zu sein gibt die AGF in dieser Altersgruppe eine durchschnittliche Sehbeteiligung von 0,291 Millionen an. Damit rangiert "DSDS" noch hinter der Bundesliga-Konferenz von Sky, die den AGF-Zahlen zufolge im Schnitt 0,292 Millionen 14- bis 49-Jährigen verfolgten - obwohl sie nachmittags lief und Menschen mit Pay-TV-Abo vorbehalten war.

Sky erzielte mit der Konferenz einen Marktanteil von 14,0 Prozent, insgesamt hatten 0,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Obendrauf kommen noch weitere 120.000 Fußball-Fans, die sich nicht für die Konferenz, sondern für die Einzel-Übertragung der Partie zwischen dem BVB und Wolfsburg entschieden, das von Sky einzeln vermarktet und daher separat ausgewiesen wird - zusammengenommen waren es also knapp eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer, die Sky am Nachmittag mit Fußball erreichte. Das Einzelspiel kam auf Marktanteile von 1,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Am Abend verfolgten dann noch 640.000 Menschen den Derby-Sieg des 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach. Am Vorabend entsprach das einem Markatnteil von 3,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die "Sportschau" im Ersten hatte zur gleichen Zeit eine Gesamt-Reichweite von 3,1 Millionen. Das waren 660.000 weniger als eine Woche zuvor - wie bei den Primetime-Sendungen schlug sich auch hier eine insgesamt am Osterwochenende geringere TV-Nutzung nieder. Die Marktanteile bewegten sich mit 17,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 15 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nämlich auf Normalniveau.

"Das aktuelle Sportstudio" tat sich spät am Abend im ZDF dann recht schwer: Mit 1,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern waren nicht mehr als 9,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum zu holen. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen blieb das "Sportstudio" mit 6,5 Prozent Marktanteil eher blass.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV