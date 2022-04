Fast hätte am Samstag das Beiboot das Mutterschiff überholt: Sat.1 Gold erlebte mit einem Tagesmarktanteil von 3,2 Prozent beim Gesamtpublikum einen hervorragenden Tag, während Sat.1 einen für die Verhältnisse eines großen Senders schlechten Tag erwischte und sich mit 3,3 Prozent nur ganz knapp vor dem Ableger hielt. Sat.1 lag in Sachen Tagesmarktanteil damit übrigens gleichauf mit Kabel Eins, RTLzwei kam wie Sat.1 Gold auf 3,2 Prozent Marktanteil.

Das schlechte Abschneiden von Sat.1 lässt sich vor allem mit dem Nachmittags- und Vorabendprogramm erklären. Schon die Wiederholung von "Liebe im Sinn" erreichte ab 14:45 Uhr nur Marktanteile von knapp über zwei Prozent bei Jung und Alt, "Let the Music Play" lag zwischen 17 und 20 Uhr dann beim Gesamtpublikum sogar unter der 2-Prozent-Marke. Dass es bei den 14- bis 49-Jährigen langsamt von 1,7 auf 3,0 Prozent nach oben ging, ist ein schwacher Trost, sind doch auch drei Prozent für Sat.1 viel zu wenig.

Sat.1 Gold punktete am Karsamstag unterdessen mit Film-Klassikern. 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich ab 11:33 Uhr "In 80 Tagen um die Welt" an, was stolzen 4,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 3,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach. Bei "Vom Winde verweht" waren danach 390.000 Menschen mit dabei, was 3,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Danach zeigte Sat.1 Gold zwei "Miss Marple"-Filme, wobei "Der Wachsblumen-Strauß" am Vorabend mit einer Reichweite von 790.000 sogar ein paar Menschen mehr erreichte als "16 Uhr 50 ab Paddington" in der Primetime (740.000). Am Vorabend lag der Marktanteil bei Jung und Alt bei über 4 Prozent, um 20:15 Uhr reichte es noch für 3,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Während Sat.1 Gold am Samstag mit Blick auf den Gesamtmarktanteil der größte unter den kleineren Sendern war, führte bei den 14- bis 49-Jährigen nach Sky Sport Bundesliga der Männersender DMAX diese Hitliste an. Der Discovery-Sender punktete dabei von den frühen Morgenstunden bis in den Nachmittag hinein mit der Dokusoap "Der Germinator - Ein deutscher Cop in Texas". Am Morgen stieg der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf bis zu 9,3 Prozent, doch die ganze Zeit über wurde nie die 4-Prozent-Marke unterschritten. Den Vorabend und die Primetime bestritt DMAX dann mit "112: Feuerwehr im Einsatz". Hier fällt die Bilanz etwas durchwachsener aus: Während anfangs noch 3,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin waren und es auch nach Mitternacht mit 4,0 Prozent sehr gut aussah, fiel der Marktanteil in der Primetime kurz unter die 1-Prozent-Marke.

