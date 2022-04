In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Angeführt wird das Ranking dabei vom Spot für "Perwoll Renew" - so heißt die aktuelle Version des seit Jahrzehnten bekannten Waschmittels, das im Wesentlichen immer noch mit dem schon seit den 80ern im Einsatz befindlichen Claim "Neu? Nein, mit Perwoll (Renew) gewaschen!" wirbt. Schon seit Mitte Februar läuft nun die aktuelle TV-Kampagne mit einer zwischenzeitlichen kurzen Pause, dabei setzt man seither auf eine sukzessive Ausweitung der Kampagne: An keinem Tag in diesem Jahr lief der Spot bislang so häufig wie am Karsamstag und an keinem Tag erzielte er eine so hohe Reichweite - wobei am Samstag auch schon rund 40 XRP für Platz im Ranking reichten.

Interessant dabei: Henkel setzt für die Perwoll-Spots vor allem auf die Sender der AdAlliance, obendrein ist auch RTLzwei sowie der Discovery-Sender TLC stärker belegt. Seven.One Media blieb bislang hingegen weitgehend außen vor, nur die beiden stärker auf Frauen ausgerichteten, aber kleineren Sender Sixx und Sat.1 Gold wurden nennenswert belegt. Zum Vergleich: Seit Beginn des Jahres liefen nur 0,3 Prozent der geschalteten Perwoll-Spots bei ProSieben, 0,6 Prozent bei Sat.1, aber 18,8 Prozent bei Vox, 13,8 Prozent bei RTLzwei und 11,7 Prozent bei RTL.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

© AdScanner

Während Henkel mit seinem Perwoll-Spot vor allem das weibliche Publikum im Visier hat, hat es Einhell Germany vor allem auf potentielle männliche Kundschaft abgesehen. Der Spot für die Akku-betriebenen Gartengeräte lief insgesamt 113 Mal am Samstag, wobei nun Sender wie ProSieben Maxx, DMAX, Home & Garden TV, die News-Sender mit ihrem ebenfalls eher männlichen Publikum oder Sport1 im Mittelpunkt standen. Einhell schaffte es bis auf Platz 3, angeführt wird das Ranking natürlich wie immer vom Smava-Spot.