Die zweite Staffel von "Ninja Warrior Germany - Allstars" ist am Ostersonntag zwar schwächer gestartet als vor einem Jahr, hat bei RTL aber dennoch für gute Quoten gesorgt. Mit 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete die Show gute 12,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und musste sich damit nur dem "Traumschiff" geschlagen geben. Die erste Staffel hatte vor einem Jahr aber noch fast 14 Prozent eingefahren und insgesamt 600.000 Menschen mehr vor den Fernseher gelockt: Diesmal blieb die Gesamt-Reichweite bei 1,61 Millionen hängen, die unspektakulären 6,2 Prozent Marktanteil entsprachen.

Bei den "großartigsten Momenten" von "Ninja Warrior Germany" blieben im Anschluss übrigens noch 11,1 Prozent der 14- bis 49-Jährigen dran, erst als um 23:34 Uhr auch noch "Die beeindruckendsten Ninjas" vorgestellt wurde, bröckelte der Marktanteil auf 7,9 Prozent. Umso stärker war RTL dagegen am Vorabend unterwegs, wo das Special "Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?" ab 17:30 Uhr mit sehr guten 15,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überzeugte. Durchschnittlich 1,97 Millionen Personen konnten sich für die Kuppelshow begeistern.

Richtig stark lief es in der "Bauer sucht Frau"-Pause zudem für "RTL aktuell", das den Marktanteil in der Zielgruppe auf 18,8 Prozent trieb und insgesamt mit 2,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer auf 17,4 Prozent kam. Solide Quoten fuhr der Privatsender zudem schon am Nachmittag ein, wo "Ice Age 2 - Jetzt taut's" immerhin 10,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einfuhr. Unterm Strich verfehlte RTL dennoch einen zweistelligen Tagesmarktanteil, weil es in der ersten Tageshälfte ziemlich mäßig lief. Immerhin: Die Marktführerschaft war den Kölnern mit 9,6 Prozent am Feiertag letztlich nicht zu nehmen.

Beim Gesamtpublikum lagen dagegen die Öffentlich-Rechtlichen in Führung, wenngleich auch hier nicht alles nach Plan lief. So lockte etwa das Halbfinale im DFB-Pokal der Frauen zwischen Bayern München und Wolfsburg zur Mittagszeit lediglich 640.000 Fans zum Ersten, sodass der Marktanteil nur 6,7 Prozent betrug. Auch danach blieben die Marktanteile lange einstellig. Im ZDF wiederum enttäuschte am späten Abend der Krimi "Bloodlands - Die Goliath-Morde" mit nur 1,28 Millionen Zuschauenden sowie ebenfalls 6,7 Prozent Marktanteil. Vom Audience Flow war keine Spur: Das "heute-journal" hatte zuvor noch 4,84 Millionen Menschen erreicht.

