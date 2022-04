Während das ZDF am Ostersonntag beim Gesamtpublikum die Tagesmarktführerschaft einfuhr, überzeugten auch die beiden Spartensender der Mainzer. Sowohl ZDFneo als auch ZDFinfo sprachen dabei ein recht junges Publikum an und setzten sich bei den 14- bis 49-Jährigen an die Spitze der Kleinen: Während ZDFinfo mit seinem Doku-Programm bereits auf sehr gute 2,3 Prozent Marktanteil kam, verzeichnete ZDFneo sogar 3,2 Prozent.

Los ging es bei ZDFneo zunächst mit stundenlangen "Terra X"-Folgen mit Dirk Steffens, die den Marktanteil in den Vormittagsstunden bereits auf bis zu 3,3 Prozent trieben. Als am Nachmittag dann die Comedy-Reihe "Nicht nachmachen!" übernahm, verbuchte der Sender in der Spitze sogar tolle 4,2 Prozent. Am Abend war schließlich auf Spielfilme Verlass: So kam "Gladiator" um 20:15 Uhr bereits auf 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 3,1 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum ehe sich "Waterworld" zu später Stunde auf 4,1 Prozent steigerte.

ZDFneo war allerdings nicht der einzige Spartenkanal, der mit seinem Film-Programm überzeugte: Auch Sixx verbuchte zur besten Sendezeit mit dem Blockbuster "Good Will Hunting" richtig gute 2,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt schalteten hier 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Nicht ganz so stark wie sonst sonntags üblich, schnitt dagegen Nitro mit seinem "CSI"-Wiederholungen ab: Zwar fanden teils mehr als eine halbe Million Menschen den Weg zu dem Männersender, doch "CSI: Miami" schaffte zu Beginn des Abends gerade mal einen Marktanteil von 0,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Für ProSieben Maxx erwies sich derweil die NHL noch nicht als Hit: Nur 70.000 Eishockey-Fans konnten sich nach 19 Uhr für die Live-Übertragung begeistern, die Marktanteile schwankten zwischen 0,5 und 0,8 Prozent in der Zielgruppe. Mit einem Tagesmarktanteil von 1,1 Prozent reihte sich ProSieben Maxx letztlich deutlich hinter den direkten Konkurrenten ein, allen voran DMAX, das dank "Naked Survival" mit 2,1 Prozent überzeugte. Aber auch Comedy Central erwischte mit durchschnittlich 1,4 Prozent einen richtig guten Tag.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV