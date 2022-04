Das Erste hat am Ostermontag mit einer neuen "Tatort"-Folge den völlig ungefährdeten Tagessieg eingefahren. Durchschnittlich 8,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den Einsatz des Frankfurter Teams - das waren mehr als doppelt so viele, wie sich parallel dazu für die ZDF-Reihe "Ein Sommer am Gardasee" entschieden, die nicht über 3,58 Millionen hinauskam. Der Marktanteil des ARD-Krimis belief sich auf hervorragende 27,6 Prozent. Dazu kommt, dass der "Tatort" auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 1,40 Millionen Zuschauenden sowie 20,0 Prozent Marktanteil weit in Führung lag.

Größter Verfolger in der Zielgruppe war "Die Höhle der Löwen", die im Vergleich zu den beiden vorigen Wochen zwar Verluste hinnehmen musste, sich aber dennoch weit oberhalb des Vox-Schnitts bewegte. 1,82 Millionen Menschen entschieden sich für die Gründershow und sorgten für sehr gute 13,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die Stärke in der Primetime reichte übrigens, um dem Sender auch die Tagesmarktführerschaft am Ostermontag zu bescheren: Mit einem Marktanteil von 9,0 Prozent führt Vox das Ranking vor dem Ersten an, das wiederum beim Gesamtpublikum an der Spitze lag.

Während Vox also allen Grund zur Freude hat, dürfte die Stimmung bei Sat.1 getrübt sein. Dort erwies sich die neue Datingshow "Liebe im Sinn - Das Heiratsexperiment" nach dem ohnehin schon desolaten Start auch in der zweiten Woche als Flop. Insgesamt schalteten um 20:15 Uhr nur noch 580.000 Menschen ein, 90.000 weniger als zum Start. Damit erreichte Sat.1 von allen acht großen Sendern die niedrigste Reichweite in der Primetime - und lag darüber hinaus nicht nur weit hinter ZDFneo, sondern nur knapp vor Tele 5, wo "Star Trek: Discovery" im Schnitt 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verbuchte.

Enttäuschend sah es für "Liebe im Sinn" auch in der Zielgruppe aus: Mehr als ein Marktanteil von 4,5 Prozent war für die Sendung nicht drin. Am Vorabend war die Welt für Sat.1 dank "Die Eiskönigin 2" dagegen noch in Ordnung: Die Wiederholung der Free-TV-Premiere vom Tag zuvor zählte im Schnitt 1,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen überzeugenden Marktanteil von 10,7 Prozent in der Zielgruppe. Die Schwäche am Abend drückte den Tagesmarktanteil von Sat.1 letztlich jedoch auf nur 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV