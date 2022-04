In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

Die Chance, am Ostermontag mit einem Spot von "Wirkaufendeinauto.de" in Kontakt getreten zu sein, war recht groß: Die vier Spots, die das Unternehmen am Feiertag schaltete, liefen zusammengerechnet ganze 220 Mal im deutschen Fernsehen - und sie waren sehr reichweitenstark. Gleich zwei dieser vier Spots schafften am Dienstag den Sprung in die von AdScanner ausgewiesenen Top 10.

Mit jeweils mehr als 90 Ausstrahlungen, die vor allem tagsüber verteilt wurden, erreichte jeder der Spots einen XRP-Wert von über 35, was für Platz acht und neun reichte. Rechnet man den XPR aller vier Spots zusammen, so ergibt sich letztlich ein Wert von 75,3 Prozent - fast genauso viel also wie Lidl mit seiner Kampagne verbuchte. Der Discounter setzte sich dank 119 Ausstrahlungen wie schon am Tag zuvor an die Spitze. Am häufigsten flimmerte die Lidl-Werbung in der Primetime über die Bildschirme, die mit Abstand meisten Spots liefen bei RTL.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

Der am häufigsten ausgestrahlte Einzelspot war übrigens einmal mehr jener von smava: Ganze 205 Mal flimmerte dieser auch am Ostermontag über die Bildschirme, gefolgt von Ikea und dem Modeunternehmen Mr Marvis, das neben Sport1 am häufigsten bei Sendern von ProSiebenSat.1 und Discovery warb. Das brachte Mr Marvis einen XPR von knapp über 20 ein.