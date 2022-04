Unter dem Motto "Charkiw in Concert" räumten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf am Mittwochabend ihre gewonnene Primetime-Sendezeit für Musikerinnen und Musiker aus der Ukraine frei - und überzeugten damit auch das Publikum. In der Zielgruppe war "Joko & Klaas Live" nach dem DFB-Pokal und den im Fußball-Umfeld gesendeten Nachrichten die meistgesehene Sendung des Tages. Durchschnittlich 910.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Marktanteil von ProSieben um 20:15 Uhr auf sehr gute 15,5 Prozent.

Insgesamt schalteten 1,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, um die viertelstündige Sendung zu sehen. Dieses gute Quoten-Niveau konnte Sebastian Pufpaff im Anschluss nicht halten: Erstmals seit Beginn der Neuauflage fiel "TV total" sogar unter die Millionen-Marke - was wohl auch an der Fußball-Konkurrenz gelegen haben dürfte. Durchschnittlich 960.000 Menschen waren in dieser Woche letztlich dabei, in der Zielgruppe lag der Marktanteil mit 11,2 Prozent dennoch über dem Senderschnitt.

Viel größere Sorge muss man sich bei ProSieben ohnehin um "Zervakis & Opdenhövel. Live" machen, das mit einem Special in dieser Woche so wenige Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte wie noch nie - nämlich gerade mal noch 310.000. Beim Gesamtpublikum belief sich der Marktanteil dadurch auf miserable 1,5 Prozent, aber auch in der Zielgruppe konnte das Magazin mit 4,2 Prozent nicht überzeugen. "10 Fakten" machte seine Sache schließlich am späten Abend mit 4,5 Prozent kaum besser. Trotz des tollen Starts in den Abend verbuchte ProSieben letztlich nur einen Tagesmarktanteil von 8,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Komplett desolat verlief der Abend für Sat.1, wo die Rankingshow "111 tolle Traumtypen!" schon um 20:15 Uhr mit gerade mal 3,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe versagte. Lediglich 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein. Und auch Kabel Eins konnte am Mittwochabend nichts reißen, blieb mit dem Spielfilm "Inception" letztlich bei nur 3,8 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 530.000 Zuschauenden hängen. Kaum besser startete Vox in den Abend: Dort enttäuschte "Bones" zunächst mit einem mageren Marktanteil von 4,1 Prozent.

