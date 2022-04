Mit den beiden Eintracht-Spielen gegen Barcelona konnte sich RTL zwei Donnerstage in Folge über auf diesem Sendeplatz inzwischen ungewohnte Erfolge freuen - ohne den Fußball dominierte nun wieder uneingeschränkt ProSieben die Quotencharts bei den 14- bis 49-Jährigen. Zwar konnte "Germany's Next Topmodel" die 20-Prozent-Marke nicht zurückerobern, stand mit 19,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe aber trotzdem hervorragend da.

Im Schnitt sahen 2,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die neueste Folge, 160.000 mehr als sieben Tage zuvor. Das Zusammenspiel mit dem nachfolgenden "red" hätte allerdings erneut besser funktionieren können. 10,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen liegen zwar klar über dem ProSieben-Senderschnitt, sind angesichts des starken Vorlaufs dennoch nur ein ziemlich mäßiges Ergebnis. 0,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer blieben insgesamt dran.

RTL setzte unterdessen auf ein weiteres "Stern TV Spezial" - mal wieder mit einem anderen Moderations-Duo. Diesmal führten Marco Schreyl und Pinar Atalay durch die Sendung, die sich der Frage "Wie arbeitet Deutschland?" widmete. Die Sendung erreichte im Schnitt nur 1,04 Millionen Personen - da sie aber bis Mitternacht dauerte, fiel der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,2 Prozent letztlich noch halbwegs okay aus. Das inmitten der Sendung angesiedelte "RTL direkt" kam nur auf 8,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und eine Gesamt-Reichweite von 940.000.

Die Zielgruppen-Reichweite von "Stern-TV" betrug übrigens im Schnitt 0,47 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauerinnen und Zuschauer, womit sich die Sendung in den Quotencharts der AGF in der Primetime neben dem "Wien-Krimi" im Ersten auch "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" bei Vox geschlagen geben musste. Weil der Film aber kürzer dauerte, fiel der Marktanteil dort mit 8,3 Prozent geringer aus als bei "Stern TV". Dafür legte bei Vox spät am Abend der Film "The Transporter Refueled" sogar noch auf 11,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV