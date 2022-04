am 22.04.2022 - 09:30 Uhr

Die neue Sat.1-Show "Kühlschrank öffne dich" hatte bislang einen recht verhaltenen Start in Sat.1 hingelegt, die erste Folge kam nicht über mäßige 6,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus, in Woche 2 ging's gegen eine sehr starke Fußball-Übertragung bei RTL noch auf 5,4 Prozent nach unten. Doch beim heutigen Blick auf die Quoten, dürften die Senderverantwortlichen aufatmen: Das Format steigerte sich auf 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und lag damit erstmals klar über dem Senderschnitt.

Allerdings waren die Zugewinne im Vergleich zur Vorwoche auf die junge Altersgruppe beschränkt, die Gesamt-Reichweite änderte sich nämlich kaum und blieb mit nur 840.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf einem ziemlich dürftigen Niveau und auch klar hinter der Reichweite der Auftakt-Sendung, die immerhin noch knapp über 1,1 Millionen Personen verfolgt hatten, zurück. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 3,3 Prozent.

Wenig genutzt hat der Aufschwung im Anschluss der "Akte": Das Magazin gab mit 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wieder ein sehr schwaches Bild ab, nur 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wurden insgesamt im Schnitt mit der Sendung erreicht. Und auch der Vorabend macht Sat.1 auch nach der Trennung von der letzten verbliebenen Gameshow noch Sorgen: "K11" kam zwischen 19 und 20 Uhr auf 5,1 und 4,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Lenßen übernimmt" erreichte um 18 Uhr zwar immerhin 7,4 Prozent, schon die zweite Folge um 18:30 Uhr kam aber nicht mehr über 6,0 Prozent Marktanteil hinaus.

Ein echtes Vorabendproblem hatte auch RTLzwei, wo "Köln 50667" bei nur 3,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag, "Berlin - Tag & Nacht" im Anschluss bei 3,8 Prozent. Und in der Primetime lief es nicht besser: "Dickes Deutschland" enttäuschte mit 3,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, auf den gleichen Wert kam danach noch eine Wiederholung von "Mensch Retter". Damit sortierte sich RTLzwei in der Primetime hinter Kabel Eins ein, das aber ebenfalls blass blieb: "Besser geht's nicht" lag bei 4,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, für "Die Jack Nicholson Story" interessierten sich danach nur 2,6 Prozent aus der klassischen Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV