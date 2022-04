am 23.04.2022 - 08:58 Uhr

Die Neugierde auf das Comeback von "7 Tage, 7 Köpfe" war Anfang Februar groß - im Dschungelcamp-Umfeld verzeichnete die Comedyshow damals mehr als drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie über 17 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Selbst die zweite Folge war eine Woche später am Samstagabend mit knapp 15 Prozent noch ein voller Erfolg. Doch seither tat sich RTL mit der Neuauflage des einstigen Hits schwer und verbuchte zumeist nur noch einstellige Marktanteile.

Daran hat sich auch bei der vorläufig letzten Folge, die am Freitag um kurz nach Mitternacht lief, nichts geändert. Besonders bitter: "7 Tage, 7 Köpfe" musste sogar neue Tiefswerte hinnehmen. Gerade mal noch 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauer blieben für die Comedyshow dran, die mit einem Marktanteil von 8,4 Prozent beim Gesamtpublikum aber erneut besser ankam als in der Zielgruppe, wo sogar nur 6,4 Prozent drin waren. Hier wurde das bisherige Tief noch einmal um über einen Prozentpunkt unterboten.

Marktanteils-Trend: 7 Tage - 7 Köpfe Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Angesichts dieser Entwicklung stellt sich die Frage, ob "7 Tage, 7 Köpfe" noch einmal auf den Bildschirm zurückkehren wird. Klar ist nämlich auch: Am Vorprogramm hat es nicht gelegen, denn das "Exclusiv Spezial" erzielte um 23:32 Uhr noch überzeugende 14,3 Prozent Marktanteil bei insgesamt 2,20 Millionen Menschen. "Let's Dance" fuhr zuvor mit 1,09 Millionen 14- bis 49-Jährigen sowie 18,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gar den Tagessieg ein. Insgesamt lockte die Show in dieser Woche 3,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher und musste sich nur dem ZDF geschlagen geben.

Der öffentlich-rechtliche Sender kam mit "Der Alte" zunächst auf 4,92 Millionen Zuschauende und einen Marktanteil von 18,2 Prozent, ehe "Letzte Spur Berlin" noch 4,12 Millionen erreichte, während sich die ARD-Reihe "Anna und ihr Untermieter" mit 3,76 Millionen Personen zufrieden geben musste. Gewohnt stark war auch das Satire-Doppel: 3,88 Millionen Menschen sahen die "heute-show", die noch dazu bei den 14- bis 49-Jährigen mit 17,7 Prozent Marktanteil nur knapp hinter "Let's Dance" landete. Auch das "ZDF Magazin Royale" war mit 15,6 Prozent erneut ein voller Erfolg.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV