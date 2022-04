Weil Vox am Freitagabend mit US-Serien schon seit geraumer Zeit nichts reißen konnte, ist der Sender inzwischen zu Eigenproduktionen übergegangen. Deren Zwischenbilanz fällt zwar bislang durchwachsen aus, doch mit einem Ableger von "Goodbye Deutschland" konnte Vox in dieser Woche ein echtes Ausrufezeichen setzen. Mit 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte "Liebe bis ans Ende der Welt" einen überzeugenden Marktanteil von 7,5 Prozent in der Zielgruppe, womit sich die Dokusoap auf Augenhöhe mit der Sat.1-Show "The Voice Kids" bewegte.

Insgesamt erreichte das Format um 20:15 Uhr im Schnitt 1,12 Millionen Menschen. Dazu kommt, dass auch das Zusammenspiel mit dem Original gut funktionierte: Um 22:15 Uhr hielt "Goodbye Deutschland" noch 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Stange und sorgte in der Zielgruppe für einen Marktanteil von 8,5 Prozent. Der Erfolg am Abend führte zudem dazu, dass Vox am Freitag einen höheren Tagesmarktanteil als Sat.1 verbuchte - mit 7,5 Prozent lagen die Kölner einen halben Prozentpunkt vor dem Konkurrenten.

Dabei lief es tagsüber für Vox gar nicht so berauschend. So enttäuschte am Nachmittag nicht nur "Mein Kind, Dein Kind" mit mageren 3,3 Prozent, sondern auch der Dauerbrenner "Shopping Queen". Dieser erzielte gegen 15 Uhr nur einen Marktanteil von 3,5 Prozent in der Zielgruppe bei insgesamt 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Am besten lief es noch für "First Dates", das um 18:00 Uhr auf 6,7 Prozent kam. "Das perfekte Dinner" erwischte mit 990.000 Zuschauenden und 5,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen dagegen einen mäßigen Tag.

Völlig desolat lief es am Nachmittag jedoch für RTLzwei, das nach 16 Uhr mit "Hartz und herzlich" bei dürftigen 1,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen blieb. Aber auch "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" blieben im Vorabendprogramm mit Werten von 3,2 und 3,7 Prozent blass. Die Hauptstadt-Soap wollten lediglich 290.000 Menschen sehen.

