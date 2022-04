Der FC Bayern München ist zum zehnten Mal in Folge Deutscher Meister. Diese Entscheidung fiel am Samstagabend durch einen Sieg im wohl größten Spiel, das die Bundesliga derzeit zu bieten hat: Im Duell Bayern München gegen Dortmund, in der Fußballsprache auch "Der Klassiker" genannt. Wie schon in den Jahren zuvor lief die Partie live bei Sky und das an einem Samstag, der gleich mehrere Spitzenspiele aus erster und zweiter Liga bereit hielt. Den Klassiker, der um 18:30 Uhr angepfiffen wurde, sahen im Schnitt 1,77 Millionen Menschen ab drei Jahren. Das war der zweitbeste Topspiel-Wert der laufenden Saison; in der Hinrunde hatte das Aufeinandertreffen zwischen Dortmund und Bayern München für etwas mehr als zwei Millionen Fans vor heimischen Bildschirmen gesorgt. Bei den 14- bis 49-Jährigen schrammte das von Wolff Fuss kommentierte Match aber haarscharf an einem Allzeit-Rekord vorbei.

Mit 18,2 Prozent Marktanteil in dieser Altersklasse lag man nur knapp hinter dem bisherigen Rekord, der im April 2019 aufgestellt wurde. Für Sky Sport Bundesliga lief der Samstag jedenfalls spitzenmäßig. Der durchschnittliche Tagesmarktanteil der Sky Sport Bundesliga-Sender lag mit 7,3 Prozent höher als bei fast allen anderen Programmen. Nur ProSieben war mit 12,1 Prozent noch gefragter. Konkret schob sich Sky Sport Bundesliga somit an Vox und RTL (je 6,9%), aber auch an Sat.1 (5,9%) oder dem Ersten (6,2%) vorbei. Die "Sportschau" im Ersten, die parallel zum Klassiker die Spiele vom Nachmittag zusammenfasste, tat sich schwerer als sonst. Mit 11,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erreichte sie den bisher niedrigsten Wert der laufenden Saison, gegenüber der Vorwoche gingen rund vier Prozentpunkte verloren. Insgesamt sahen rund 3,3 Millionen Menschen die Spielzusammenfassungen.

Marktanteils-Trend: Bundesliga Topspiel

Wie viele Menschen die Nachmittagsspiele live sahen, ist derweil nicht klar. Die Reichweiten und Quoten liegen aufgrund eines Fehlers beim vorliegenden Sendeprotokoll zum Zeitpunkt noch nicht vor. Dafür ist aber klar, dass sich Sky schon weit vor 15:30 Uhr freuen durfte. Denn auch die zweite Liga hatte einen Leckerbissen in petto: Ab 13:30 Uhr spielten mit Werder Bremen und Schalke 04 zwei Teams gegeneinander, die lange im Oberhaus aktiv waren und in der zweiten Liga Erster und Zweiter sind. Die Zweitliga-Konferenz kam am frühen Nachmittag bereits auf rund 760.000 Zusehende, insgesamt erreichte sie starke acht Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte sie rekordverdächtige 16,1 Prozent.

