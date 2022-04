am 24.04.2022 - 11:12 Uhr

In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

93 Mal warb Tipico am Samstag für sein Wettangebot, wenig überraschend setzte der Anbieter dabei ausschließlich auf Sportsender und agierte oftmals als Sendungspresenter mit lediglich sieben Sekunden langen Spots. Vereinzelt waren auch längere vertreten, maximal 20 Sekunden lang - insgesamt setzte der Anbieter auf gut zwei Hand voll unterschiedliche Spot-Fassungen. Ziemlich genau die Hälfte der Ausstrahlungen entfielen auf die Sky-Bundesliga-Sender, weitere knapp 20 Prozent der Ausstrahlungen auf Sky Sport und Sky Sport News. Kurzum: Rund zwei Drittel der Tipico-Spots entfielen auf Sky. Auch Sport1 und Das Erste waren noch belegt.



Kräftig die Werbetrommel gerührt hat am Samstag der Telekommunikationsanbieter Telefonica, der hierzulande hinter O2 steht. Er buchte mehr als 330 Werbeplätze und setzte dafür elf unterschiedliche Spots ein. Das brachte dem Unternehmen einen sehr hohen XRP-Wert ein: Dieser lag bei rund 141. Am häufigsten war dabei ein 30-Sekünder zu sehen; der mit 41,3 auch den besten XRP-Wert eines einzelnen Spots erzielte.

© AdScanner

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.