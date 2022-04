Mit 10,4 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war Vox zum Start in die neue Woche stärker unterwegs als alle anderen Sender. RTL (9,8%) hielt man ebenso auf Distanz wie ProSieben (8,1%) oder Sat.1, das nicht über 6,6 Prozent hinauskam. Wesentlich mitgeholfen, dass Vox zweistellig wurde am Montag, hat die Primetime-Sendung "Die Höhle der Löwen", die sich mit 15,7 Prozent bei den Umworbenen einen neuen Staffelrekord sicherte. 2,09 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten zu, auch beim Gesamtpublikum waren die ermittelten 8,3 Prozent der beste Wert der laufenden Runde.

Auch am Vorabend lief es für den Sender ganz wunderbar. Ab 18 Uhr kam "First Dates" auf gute 7,2 Prozent bei den Jüngeren, "Das perfekte Dinner" schloss sich eine Stunde später mit 9,9 Prozent in der Zielgruppe an. Stärker schnitt das Vox-Vorabendformat zuletzt im Februar 2022 ab.

RTLzwei erlebte am Montag einen guten Abend – allerdings nur bis 22:15 Uhr. Die zwei gezeigten "Geissens"-Folgen waren die bekannt sichere Bank und bescherten dem Sender 6,9 sowie 6,7 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Insgesamt schauten 0,91 und 0,88 Millionen Leute zu. Nach 22:15 Uhr knüpfte "Reeperbahn privat!" mit einem Re-Run nicht an, die Reichweite wurde mehr als halbiert, die Quote fast: 3,8 Prozent blieben übrig.

Der Tagessieg am Montag ging unterdessen an den ZDF-Film "Gefährliche Wahrheit", den sich ab 20:15 Uhr 5,31 Millionen Menschen nicht im linearen Programm entgehen lassen wollten. So kam das ZDF auf 18,8 Prozent Marktanteil insgesamt, 7,5 Prozent standen bei den 14- bis 49-Jährigen zu Buche. Im Ersten sahen 2,23 und 2,58 Millionen Menschen "Im Einsatz für den Planeten – Die Artenretter" und die Talkshow "Hart aber fair". So wurden ab 20:15 Uhr zunächst 7,9 und 45 Minuten später dann 9,5 Prozent gemessen.

Am Vorabend setzte "Wer weiß denn sowas?" ein kleines Ausrufezeichen. Das Quiz sicherte sich in der 18-Uhr-Stunde 19,4 Prozent Marktanteil – und es schob ein weiteres Mal auch den Krimi "Morden im Norden" an, der um kurz vor 19 Uhr startete und diesmal 14,4 Prozent generierte. Die drei nun zurückliegenden Episoden der Krimiserie waren allesamt die bis dato erfolgreichsten des Formats.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV