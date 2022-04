am 27.04.2022 - 08:43 Uhr

Am Dienstagabend startete bei Vox "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" schon in seine mittlerweile neunte Staffel. und nachdem im vergangenen Jahr die Quoten - auf trotzdem noch starkem Niveau - etwas rückläufig waren, kratzte die erste Folge nun wieder an der Zweistelligkeit: 9,9 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und lag damit noch über dem Staffel-Bestwert aus dem Vorjahr (im Vergleich nur die vorläufig gewichteten Zahlen).

Kleiner Wermutstropfen: Die Gesamt-Reichweite lag mit 1,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern merklich unter den Vorjarheswerten. Zum Staffel-Auftakt hatten damals noch fast 300.000 Menschen mehr eingeschaltet, auch der Staffelschnitt lag mit 1,37 Millionen höher. Zurück zum gestrigen Abend: Im Anschluss an die Tauschkonzerte zeigt Vox wieder Porträts derjenigen, die an diesem Abend im Mittelpunkt standen. Den Auftakt machte "Die Clueso-Story", die noch 0,65 Millionen Personen vor dem Fernseher hielt, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 7,6 Prozent.

Auch wenn Vox mit den Zahlen zufrieden sein kann: Ganz oben spielte "Sing meinen Song" diesmal nicht mit, die beim jungen Publikum meistgesehenen Sendungen heißen "Tagesschau" und "Brennpunkt", dahinter platzierte sich als erfolgreichstes Unterhaltungsformat "Joko & Klaas gegen ProSieben". Die zweite Folge verlor im Vergleich zum Staffelauftakt zwar rund 100.000 Zusehende auf eine Gesamt-Reichweite von 1,41 Millionen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel mit 15,8 Prozent trotzdem erneut stark aus. Im Anschluss holte "Late Night Berlin" gute 12,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ähnlich viel wie in der vergangenen Woche. 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wurden insgesamt gezählt.

RTL reihte sich zwischen ProSieben und Vox ein: "Bauer sucht Frau International" bestätigte das Staffel-Auftaktniveau des Vortages und kam auf 10,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 3,31 Millionen Menschen sahen im Schnitt insgesamt zu. Im weiteren Verlauf des Abends ging's für RTL dann aber abwärts: "RTL direkt" kam nur noch auf 8,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, die Doku "Die Oligarchen - Putins mächtige Männer" tat sich mit 7,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ziemlich schwer, erreichte aber insgesamt immerhin 1,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag mit 8,6 Prozent somit sogar höher und für RTL-Verhältnisse auf einem guten Niveau.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV