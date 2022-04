Mit US-Serien zu punkten ist für private Free-TV-Sender in den letzten Jahren immer schwerer geworden, ein Flop reiht sich hier an den nächsten. Insofern dürfte man bei Sat.1 erstmal leicht aufatmen, dass "Navy CIS: Hawaii" zum Auftakt zumindest kein Totalausfall war. Die ersten beiden Folgen erzielten jeweils 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - für einen Sender, dessen Senderschnitt zuletzt nur noch knapp über der 6-Prozent-Marke lag, geht das schon als kleiner Erfolg durch.

Vor allem ist es eine starke Verbesserung im Vergleich zu den vergangenen Wochen, als die Serie "Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer" im Schnitt nur rund viereinhalb Prozent Marktanteil erzielen konnte. Zum Abschluss lag der Marktanteil sogar nur noch knapp über drei Prozent. "Navy CIS: Hawaii" lag zum Auftakt in etwa auf dem Niveau, das Anfang des Jahres auch die Mutterserie "Navy CIS" auf diesem Sendeplatz erzielte.

In dieser Woche lief eine alte "Navy CIS"-Folge um 22:15 Uhr und schlug sich dort mit 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ziemlich ordentlich, wovon auch "Bull" profitierte, das mit 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Järhigen ebenfalls deutlich erfolgreicher unterwegs war als zuletzt. 0,75 Millionen Personen sahen im Schnitt hier noch zu.

Ernüchternd war allerdings das Abschneiden von Sat.1 am Vorabend. Dort verzichtet man inzwischen ja auf Gameshows und setzt stattdessen um 19 Uhr auf "K11 - Die neuen Fälle". Am Dienstag war hier mit "Das graue Schaf" eine Doppelfolge zu sehen, in der eine der Kommissarinnen in die Hände eines Verbrechers geriet. Das Publikum ließ das aber völlig kalt, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit miserablen 3,4 Prozent noch unter den Werten der vergangenen Tage. 930.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV