In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Zwei Lebensmittelhändler trommelten am Dienstag im deutschen Fernsehen am Lautesten. Lidl und Rewe waren am Dienstag die einzigen beiden Firmen, von denen ein gezeigter Spot auf einen XRP von mehr als 50 kam. Lidl warb für seine Angebote, die unter anderem diverse Grillwaren beinhalten, insgesamt 70 Mal. Lidl schaltete den Spot am Häufigsten in Sat.1 und besonders oft zur Primetime. Den Höchsten XRP-Wert erzielte das zur Schwarz-Gruppe gehörende Unternehmen dennoch im Programm von RTL – gleich zwei Mal lief der Spot in unterschiedlichen "Bauer sucht Frau international"-Werbepausen. Recht hoch war der XRP zudem auch während der Unterbrechung der öffentlich-rechtlichen Vorabendkrimiserie "WaPo Berlin".

© AdScanner

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.