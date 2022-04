Die Neuauflage von "TV Total" erweist sich für ProSieben aus Quotensicht weiterhin als voller Erfolg: Natürlich konnten die herausragenden Quoten aus dem November, als das Format mit über 27 Prozent Marktanteil überraschend ein Comeback feierten, nicht gehalten werden, doch mit einer Ausnahme lagen sie seither immer klar im zweistelligen Bereich - immer mit dem Potential auf einen richtig starken Wert und die Marktführung in der Zielgruppe, so wie in dieser Woche.

Da steigerte sich die von Sebastian Pufpaff moderierte Sendung auf 14,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und erzielte damit den höchsten Wert seit dem 26. Januar. 0,88 Millionen 14- bis 49-Jährige hatten eingeschaltet, eine höhere Reichweite in dieser Altersgruppe hatte am Mittwoch nur die "Tagesschau". Die Gesamt-Reichweite belief sich auf 1,24 Millionen, was 4,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

Von solchen Quotensphären ist "Zervakis & Opdenhövel. Live." weit entfernt, doch auch von dem ProSieben-Journal gibt es diesmal positive Nachrichten: Der Marktanteil kletterte auf 7,5 Prozent, was zwar noch immer klar unter dem Senderschnitt lag, aber den besten Wert seit Anfang Dezember markierte. Bedenkt man, dass kurzzeitig sogar schon die 4-Prozent-Marke nach unten durchbrochen worden war, dürfte man bei ProSieben also zumindest mal durchatmen.

Stärkster Verfolger von "TV total" war am Mittwoch RTL mit "Mario Barth deckt auf - Achtung Baustelle". Der Marktanteil lag bei ordentlichen 12,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - allerdings schalteten so wenige Leute ein wie noch nie bei dem Format: Nur 1,96 Millionen waren diesmal insgesamt dabei, nochmal 60.000 weniger als eine Woche zuvor. Sat.1 spielte keine größere Rolle: Die Schnipselshow "111 saukomische Viecher!" blieb bei mageren 5,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen und landete damit noch hinter Kabel Eins, wo der Film "Interstellar" 5,5 Prozent Marktanteil erzielte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV