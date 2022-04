Die Strategie, Serien zunächst beim Streamingdienst RTL+ auszuwerten und dann im Nachgang noch auf den linearen Sendern zu verwerten, ging bislang für RTL Deutschland nicht so recht auf - zumindest was die Quoten im Free-TV anbelangt, die überwiegend sehr ernüchternd waren. Insofern wird man schon ganz froh sein, dass "Friedmanns Vier" mit Tom Beck bei Vox zumindest halbwegs solide Zahlen erzielte.

Zwar lag die Serie unter dem Senderschnitt, mit 6,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen aber über dem, was man sonst so im Bereich fiktionaler Eigenproduktionen zuletzt hinnehmen musste. Die zweite Folge direkt im Anschluss hielt die Zuschauerinnen und Zuschauern zudem weitgehend dran, der Marktanteil ging nur leicht auf 5,7 Prozent zurück. Bemerkenswert ist zudem die recht gute Gesamt-Reichweite: 1,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die erste, 1,24 Millionen die zweite Folge, was für rund fünf Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum reichte.

Uneingeschränkt zufrieden sein kann man unterdessen bei RTLzwei mit der Entwicklung seines "Kampf der Realitystars". Auch in Woche 3 legte der Marktanteil weiter auf nun 8,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zu, die Gesamt-Reichweite kletterte nochmal um 70.000 auf nun 1,08 Millionen. Das führte RTLzwei auch zu einem recht guten Tagesmarktanteil von 5,3 Prozent, womit der Sender deutlich vor Kabel Eins lag, das sich mit 4,4 Prozent begnügen musste.

Größter unter den kleineren Sendern war am Mittwoch unterdessen DMAX, das 2,5 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. In der Primetime lief es durchweg gut: "Die Schatzsucher - Goldrausch in Alaska", "Goldrausch in Australien, "Fang des Lebens: Bloodline" und "Die Schatzsucher von Snake Island" erzielten zwischen 2,5 und 3,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

