Das Erste nutzte den Mittwochs-Sendeplatz in dieser Woche mal wieder nicht für einen Film, sondern für den Auftakt einer neuen sechsteiligen Miniserie. "Die Glücksspieler" schalteten dabei zum Auftakt um 20:15 Uhr 3,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, was zunächst für ordentliche Marktanteile von 12,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen reichte.

Allerdings verlor die Serie bereits zur direkt im Anschluss gezeigten zweiten Folge einen erheblichen Teil ihres Publikums: Ab 20:57 Uhr sank die durchschnittliche Reichweite nämlich um über 600.000 auf 2,66 Millionen. Infolgedessen ging auch der Marktanteil auf 10,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zurück. Für die kommenden beiden Wochen lässt das eher nichts Gutes erwarten.

Am späteren Abend zeigte Das Erste dann noch die komplette zweite Staffel der schwulen Serie "All You Need" in einem Rutsch. Die Serie ist vorwiegend für die Mediathek produziert und auch die erste Staffel hatte bei der linearen Auswertung nur magere Werte. Insofern dürfte es auch die Verantwortlichen nicht allzu sehr überraschen, dass es diesmal kaum anders aussah: Zwar waren bei der ersten Folge ab 22:51 Uhr im Schnitt noch 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei, dieser Wert sank dann aber über die kommenden Folgen rasch ab, bei Folge 6 waren ab 1 Uhr nachts noch 160.000 übrig. Auch die Marktanteile waren rückläufig von zunächst 4,8 auf zuletzt 3,3 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen waren zunächst noch 4,2 Prozent gemessen worden, nach Mitternacht lagen die Werte aber unter einem Prozent, die Reichweiten waren hier in der jungen Altersgruppe auf einem durch das AGF-Panel kaum noch sinnvoll messbaren Niveau.

Doch zurück in die Primetime: Der Marktführer um 20:15 Uhr hieß beim Gesamtpublikum "Da kommst du nie drauf!". Dafür reichte allerdings auch schon eine vergleichsweise überschaubare Reichweite von 3,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 13,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,2 Prozent Marktanteil erzielt. Die meistgesehene 20:15-Sendung lag in den Tagescharts übrigens trotzdem nur auf Platz 4: Höhere Reichweiten erzielten noch "Tagesschau" (4,92 Mio. allein im Ersten), "heute-journal" (4,4 Mio.) und "heute" (3,63 Mio.).

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV