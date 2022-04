am 29.04.2022 - 12:52 Uhr

Erstmals sichtbar für alle: Die Quotenkurven der acht großen deutschen Vollprogramme in der Primetime, basierend auf der Messung von rund einer Million Vodafone-Haushalten. Mehr Hintergrund zu den neuen Daten gibt es hier. Die wichtigste Erkenntnis aus den Kurven ist nicht, wer vorne liegt. Die Zahlen sind aussagekräftig für die gemessenen Vodafone-Haushalte, aber nicht gewichtet, auch wenn sich die Ergebnisse nach Erfahrungen von AdScanner und Vodafone jenen der Zielgruppe 14 bis 59 annähern.

Wertvoller und in sich aussagekräftig sind die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten, deren Profiteuren und der Entwicklung von Reichweiten innerhalb einer Sendung. Das erlaubt Deutungen, die bislang ohne zugängliche Minuten- bzw. Sekundenverläufe nicht möglich waren. Etwa ob eine Sendung von Beginn an wenige Zuschauende hatte oder aber während der Ausstrahlung massiv verlor. Die folgenden Quotenkurven spiegeln die Anzahl der eingeschalteten Giga TV-Boxen in den gemessenen Vodafone-Haushalten wider.

© AdScanner

In der Verlaufskurve zeigt sich dabei deutlich die Zugkraft des Europa-League-Spiels von Eintracht Frankfurt, das bis zuletzt spannend blieb und daher im Verlauf des Abends immer mehr Reichweite aufbaute. Erst zum Schlusspfiff war am späten Abend das Maximum der eingeschalteten Vodafone-Boxen erreicht. Direkt danach schaltete dann aber auch ein großer Teil umgehend ab und blieb nicht für die Nachberichterstattung dran - das kennt man aber generell von solchen Übertragungen.

Wenige schön entwickelte sich die Reichweite des neuesten "Wien-Krimis" im Ersten: Über die 90-minütige Laufzeit verlor die Sendung quasi sukzessive leicht an Boden, auch "Doktor Ballouz" im ZDF verlor leicht, hier war der Abwärtstrend aber nicht so stark ausgeprägt. Zudem sorgte das nahende "heute-journal" kurz vor Schluss für einen Anstieg. Das "heute-journal" profitierte obendrein deutlich davon, dass es teils in der Halbzeit-Pause des Fußball-Spiels lief.

© AdScanner

