In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

Angeführt wird die Liste der reichweitenstärksten Spots am Donnerstag von Saturn - wobei hier einzig Geräte der Marke LG beworben wurden. Der 15-Sekünder war am Donnerstag jedenfalls 87 Mal im deutschen Fernsehen zu sehen und brachte es in Summe auf eine Brutto-Reichweite von 47,83 XRP. Besonders stark war dabei die Schaltung in der Halbzeitpause der Europa-League-Partie bei RTL, ansonsten waren es aber vor allem etliche Schaltungen bei RTLzwei, mit denen eine hohe Reichweite zusammengesammelt wurde.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

Und während auf Rang 3 der reichweitenstärksten Spot Pampers auftaucht, wird das Ranking der meistgesendeten Spots wieder von einem anderen Windel-Anbieter angeführt: Lillydoo platzierte sich am Donnerstag erneut leicht vor Smava, wobei diesmal beide unter der 200er-Marke blieben.