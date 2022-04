Die ganz hohen Reichweiten wie zu Beginn der Staffel sind auch für den "Alten" im ZDF aktuell nicht mehr drin, der ZDF-Krimi bleibt aber freitags aus Quotensicht das Maß der Dinge: 4,95 Millionen Menschen schalteten in dieser Woche ein, was die Sendung zur mit Abstand meistgesehenen des Tages machte - die "Tagesschau" mal außen vor, die im Ersten zwar nur 3,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte, parallel aber weitere Millionen u.a. in den Dritten. Der Marktanteil für "Der Alte" lag bei 18,3 Prozent beim Gesamtpublikum. Im Anschluss sahen sich noch 4,11 Millionen Menschen "Letzte Spur Berlin" an, was 15,3 Prozent Marktanteil entsprach.

Bei den Jüngeren waren die Krimis weniger stark gefragt, lagen mit Marktanteilen von 7,6 und 6,3 Prozent aber zumindest auf einem soliden Niveau. Wie ein Jungbrunnen wirkte dafür später am Abend wieder die Satire-Schiene. Die "heute-show" funktioniert dabei bei Jung und Alt gleichermaßen gut: 3,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für 16,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurde dank einer Reichweite von 0,93 Millionen Personen aus dieser Altersgruppe ein Marktanteil von 16,8 Prozent erzielt.

Das "ZDF Magazin Royale" schaffte es, den Marktanteil in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen sogar noch zu steigern und holte mit 17,1 Prozent den besten vorläufig gewichteten Wert seit Mitte Februar. Viele Ältere schalten nach der "heute-show" allerdings ab, die Gesamt-Reichweite ging schlagartig auf 1,74 Millionen zurück, der Gesamtmarktanteil auf 9,9 Prozent. Die fürs ZDF sehr junge Altersstruktur übertrug sich dann auch auf "Aspekte", das bei den 14- bis 49-Jährigen 9,7 Prozent Marktanteil erreichte, beim Gesamtpublikum mit 0,76 Millionen zusehenden Personen aber nur 6,4 Prozent. Übrigens: "heute-show" und "ZDF Magazin Royale" schafften es in den Tagescharts bei den 14- bis 49-Jährigen auf die Plätze 2 und 3, nur "Let's Dance" hatte eine höhere Reichweite in dieser Altersgruppe.

Das Erste hatte am Freitagabend das Nachsehen, der Primetime-Film "Zimmer mit Stall - Über alle Berge" kam mit 3,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber trotzdem auf einen ordentlichen Marktanteil von 12,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 4,8 Prozent Marktanteil aber schlecht aus. 2,8 Millionen Menschen informierten sich im Anschluss in den "Tagesthemen", die sich damit hinter dem "heute-journal" einsortierten, das 3,34 Millionen Menschen verfolgten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV