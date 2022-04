In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

Seit Beginn der Woche fährt die Supermarktkette REWE eine große Kampagne für ihre aktuelle Aktion "Scheine für Vereine". Statt Prämienpunkte für sich selbst zu sammeln, soll die Kundschaft hier damit gelockt werden, dass sie für einen bestimmten Einkaufswert "Scheine" für ihren Sportverein bekommt, die dieser dann wiederum in Prämien umtauschen kann. Mit über 50 Ausstrahlungen, die zusammen mehr als 45 XRP erzielten, führte der 20-sekündige Spot das AdScanner-Reichweitenranking am Freitag an. Belegt wurden dabei recht konventionell alle größeren Privatsender, Das Erste und das ZDF hingegen waren außen vor. Mit den ebenfalls Top10-platzierten Aldi, Lidl und Edeka gehörten obendrein auch sonst die Lebensmittelhändler am Freitag zu den großen TV-Werbekunden.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

Im Rennen um den meistausgestrahlten Spot lag am Freitag erneut der Windelversender Lillydoo vor der Kreditvermittler-App Smava und Peek und Cloppenburg. Sehr häufig im Einsatz waren auch Rossmann-Spots, die "Einweg-Unterwäsche" für Menschen mit Blasenschwäche anpreisen. Hier wurde das ZDF recht stark belegt, aber auch die Privatsender-Ableger für ein älteres Publikum wie RTLup und Sat.1 Gold.