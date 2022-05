Blickt man auf die offiziellen Quotencharts vom Samstag, dann zeigt sich schon da: Sky schaffte es mit seinen Bundesliga-Liveübertragungen am Nachmittag in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bis auf Platz vier nach vorne - und lag damit noch vor der Bundesliga-"Sportschau" im Ersten. Und das ist sogar nur die halbe Wahrheit, denn die Ausweisung der Sky-Quoten ist inzwischen etwas kompliziert: Was offiziell als "Konferenz" ausgewiesen wird, ist gar nicht nur die Konferenz, sondern beinhaltet auch die Übertragungen der Einzelspiele - allerdings mit Ausnahme des Top-Spiels, das einzeln vermarktet und daher auch einzeln ausgewiesen wird.

In dieser Woche war das die Partie zwischen Mainz und dem FC Bayern, die allein im Schnitt rund 200.000 Personen bei Sky verfolgten, dazu kamen 1,16 Millionen für die Konferenz und die übrigen Spiele. Macht für Sky am Nachmittag mit der Bundesliga also eine Gesamt-Reichweite von 1,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, darunter 540.000 im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Das entsprach einem Marktanteil von satten 23,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Dem standen 450.000 14- bis 49-Jährige gegenüber, die auf die Zusammenfassung der Partien in der "Sportschau" im Ersten warteten. Der Marktanteil belief sich hier auf 13,8 Prozent und lag damit auch unter dem bisherigen Saison-Schnitt der "Sportschau". In Sachen Gesamt-Reichweite liegt die "Sportschau" aber noch deutlich vor Sky, insgesamt hatten 3,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Beim Gesamtpublikum fiel der Marktanteil daher auch deutlich höher aus und lag bei 18,5 Prozent.

Das am Vorabend parallel bei Sky laufende "Topspiel der Woche" - diesmal die Begegnung Hoffenheim - Freiburg - hatten im Schnitt 540.000 Personen eingeschaltet. Das entsprach einem Marktanteil von 2,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Am Abend gab's dann noch mehr Live-Fußball mit der Zweitliga-Partie Darmstadt - Aue. Auch hier setzte sich in der jungen Zielgruppe das Pay-TV gegens Free-TV durch: Rund 80.000 14- bis 49-Jährigen sahen auf Sky zu, nur etwa halb so viele bei Sport1. Sport1 kam damit auf nur 0,8 Prozent Marktanteil, Sky auf 1,6 Prozent. Auch hier gilt aber: In Sachen Gesamt-Reichweite hatte Sport1 mit rund 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauern die Nase vorn, bei Sky hatten 170.000 eingeschaltet.

