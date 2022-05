am 01.05.2022 - 11:22 Uhr

Erstmals sichtbar für alle: Die Quotenkurven der acht großen deutschen Vollprogramme in der Primetime, basierend auf der Messung von rund einer Million Vodafone-Haushalten. Mehr Hintergrund zu den neuen Daten gibt es hier. Die wichtigste Erkenntnis aus den Kurven ist nicht, wer vorne liegt. Die Zahlen sind aussagekräftig für die gemessenen Vodafone-Haushalte, aber nicht gewichtet, auch wenn sich die Ergebnisse nach Erfahrungen von AdScanner und Vodafone jenen der Zielgruppe 14 bis 59 annähern.

Wertvoller und in sich aussagekräftig sind die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten, deren Profiteuren und der Entwicklung von Reichweiten innerhalb einer Sendung. Das erlaubt Deutungen, die bislang ohne zugängliche Minuten- bzw. Sekundenverläufe nicht möglich waren. Etwa ob eine Sendung von Beginn an wenige Zuschauende hatte oder aber während der Ausstrahlung massiv verlor. Die folgenden Quotenkurven spiegeln die Anzahl der eingeschalteten Giga TV-Boxen in den gemessenen Vodafone-Haushalten wider.

© AdScanner

Am Samstagabend traten auf den großen Sendern drei Shows gegeneinander an. Insbesondere bei "Schlag den Star" von ProSieben zeigt sich dabei, dass die Sendung auf ziemlich geringem Niveau startete und dann ihr Publikum erst einsammeln musste, erst nach 22 Uhr war hier der Peak erreicht. Nicht ganz so ausgeprägt, aber trotdem sukzessive ansteigend waren die Reichweiten auch bei "Deutschland sucht den Superstar" auf RTL: Auch dort wurde die höchste Reichweite erst nach 22 Uhr erzielt. "Frag doch mal die Maus" im Ersten hingegen hatte bereits zu Beginn eine hohe Reichweite, legte im Lauf des Abends dann aber auch nicht mehr zu.

Nach 22 Uhr ging's hier sogar merklich nach unten - bei einer auf Familien mit Kindern ausgerichteten Sendung dürfte die lange Laufzeit hier zum Problem werden. Erst als "Die Chefin" im ZDF zu Ende war und gleichzeitig RTL und ProSieben in eine Werbepause gingen, gab's nochmal einen kleinen Schub durch Umschalter. Zu diesem Zeitpunkt gibt es auch bei RTLzwei einen bemerkenswerten Peak. Erstaunlich, wieviele sich dann die Endphase des Films "Die letzte Festung" ansahen, obwohl sie ihn die meist Zeit über gar nicht verfolgt hatten.

© AdScanner

ZapIn und ZapOut ist die tägliche Betrachtung des Nutzungsverhalten mit der Frage: Wohin verlieren die größten acht größten deutschen Vollprogramme ihre Zuschauenden im Verlaufe eines Tages eigentlich und von welchen Sendern wiederum zappt das Publikum zu ihnen? Unsere ZapMap liefert Erkenntnisse zu Wettbewerbssituationen: Zwischen welchen Sendern herrscht der intensivste Publikumsaustausch?