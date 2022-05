am 01.05.2022 - 11:45 Uhr

In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Zum ersten Mal seit Mitte März warb Storck wieder für seine Merci-Schokoriegel - bei denen man sich vermutlich Jahr für Jahr freut, dass man ihnen diesen Namen gegeben hat, weil sie damit zum Verschenken wie gemacht zu sein scheinen. Und so ist dann auch der nahende Muttertag der Anlass für ie aktuelle Merci-Kampagne, für die man einen eigenen Mama-Spot einsetzt. 64 Mal lief er am Samstag im Fernsehen, am häufigsten bei Tele 5, Vox, Welt und RTL. ProSieben und Sat.1 ließ man hingegen zumindest gestern weitgehend außen vor.

Eine höhere Spot-Reichweite ergab die Analyse von AdScanner am Samstag einzig für 1&1, wobei es sich hier um einen Kombi-Spot mit Samsung gehandelt hat, vorgestellt wurde nämlich ausführlich die aktuelle Smartwatch des Unternehmens. Und hier vermutete man die Zielgruppe anders als bei Storck offenbar vor allem im ProSieben-Publikum, dort wurde jedenfalls mehr als ein Fünftel der Spots geschaltet.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

© AdScanner

Keine Änderung gab's im Vergleich zu den letzten Tagen im Ranking der meistausgestrahlten Spots, wo sich der lange führende Kreditvermittler Smava inzwischen regelmäßig knapp Lillydoo geschlagen geben muss, ebenfalls wieder mit fast 150 Ausstrahlungen stark mit dabei ist Peek und Cloppenburg, das mit einem zweiten Spot auf weitere 100 Ausstrahlungen kommt. In der kommenden Woche werden wir unsere Ausweisung übrigens umstellen: Dann zählen wir alle Spots einer Marke zusammen, was deutliche Veränderungen im Ranking ergeben wird.