Das "Duell der Gartenprofis" mit Eva Brenner ist fürs ZDF am Sonntagnachmittag schon seit längerem ein schöner Erfolg. Am 1. Mai blieb die Reichweite zwar etwas hinter den Werten der letzten Wochen zurück, zufrieden sein kann man im ZDF trotzdem - nicht zuletzt auch mit Blick aufs jüngere Publikum. So sahen 1,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab 14:12 Uhr insgesamt zu, was 12,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden weit überm ZDF-Schnitt liegende 8,6 Prozent Marktanteil erzielt.

Im Anschluss starette dann eine neue Staffel von "Mein Zuhause richtig schön" - ebenfalls mit Eva Brenner. Es gelang allerdings nicht, alle Brenner-Fans vorm Bildschirm zu halten. Die Gesamt-Reichweite sank auf 1,32 Millionen, der Marktanteil beim Gesamtpublikum ging auf 11,2 Prozent zurück. Ein solider Einstand mit Luft nach oben. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war die Sendung weniger stark gefragt als die "Gartenprofis", der Marktanteil belief sich auf 6,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV