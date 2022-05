Um die Songs der Künstler von SDP drehte sich die zweite Episode der laufenden Staffel von "Sing meinen Song" am Dienstagabend bei Vox. Dabei erreichte das rund zweistündige Format nicht ganz die Werte, die beim Staffeldebüt sieben Tage zuvor gemessen wurden. Dennoch: Mit 9,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe war das Format auch diesmal ein Erfolg. Die Gesamtreichweite lag bei 1,16 Millionen. Somit reihte sich die Produktion in einen insgesamt erfolgreichen Vox-(Vor)abend ein. Ab 19 Uhr punktete schon "Das perfekte Dinner" mit 9,2 Prozent, nach 22:15 Uhr gab "Die SDP-Story" angesichts von 7,9 Prozent bei den Umworbenen eine gute Figur ab.

So kamen letztlich 8,4 Prozent Tagesmarktanteil in der klassischen Zielgruppe für Vox zusammen, nur RTL (9,2%) und ProSieben (11,5%) waren noch stärker unterwegs. Im ProSieben-Primetimeprogramm schwang sich die Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" zu einem Staffelrekord. Das Format erreichte diesmal 17,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und hatte somit die Marktführung sicher. Insgesamt schauten 1,43 Millionen Menschen zu, rund 20.000 mehr als in der Vorwoche.

Wie üblich profitiert "Late Night Berlin" von der Unterhaltungsshow. Das um kurz vor 23 Uhr gestartete Format erreichte in dieser Woche gute 11,9 Prozent. Filme bescherten derweil Nitro einen guten Abend. Ab 20:15 Uhr setzte der Spartensender auf "The Fast and the Furious", ab kurz nach 22 Uhr auf "Sabotage". 2,8 und 3,0 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren waren die Folge. Insgesamt kamen die Streifen auf 460.000 und 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Schnitt. Mit einem Tagesmarktanteil von 2,3 Prozent war Nitro der gefragteste Spartensender bei den Jungen. Und auch ein anderer RTL-Kanal machte eine gute Figur.

RTLUp erzielte im Gesamtmarkt 2,5 Prozent Tagesmarktanteil (geteilter Platz 10). Damit lag man bei allen Zuschauenden auf Augenhöhe mit RTLzwei. Für starke Quoten sorgten bei RTL Up in erster Linie die Courtshow-Wiederholungen am Nachmittag, die bis zu 4,7 Prozent erreichten. Eine "Der Preis ist heiß"-Wiederholung gegen 17 Uhr kam auf 2,3 Prozent insgesamt. Abends liefen etliche "Law & Order: Special Victims Unit"-Ausgaben am Stück, zunächst mit arg verhaltenen 1,2 Prozent, nach Mitternacht dann aber mit starken über vier Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV