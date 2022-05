Durch die Bank einstellige Zielgruppen-Marktanteile hagelte es für das Primetimeprogramm von RTL am Dienstag. So fiel eine weitere Folge von "Bauer sucht Frau international" sogar hinter "Sing meinen Song" (Vox) zurück. Mehr als 8,7 Prozent bei den Umworbenen waren für die Kuppelshow nicht drin. Schon die Montags-Folge des Inka-Bause-Formats hatte die Zweistelligkeit verpasst. 3,09 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen das Format. Nach dem 20 Minuten langen "RTL Direkt", das mit 7,2 Prozent in der Zielgruppe keine gute Figur machte, lief dann auch die Zeitreise-Sendung "Back to" angesichts von 6,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen unerfolgreich an. 0,86 Millionen Menschen schalteten ein.

Stark präsentierten sich derweil die Hauptnachrichten: "RTL Aktuell" kam am Vorabend auf 23,4 Prozent Marktanteil, auch die danach gesendeten Dailys "Alles was zählt" und "GZSZ" liefen angesichts von 14,2 und 16,2 Prozent bei den Werberelevanten prima.

In Sat.1 hielten die Folgen drei und vier der neuen US-Crime-Serie "Navy CIS: Hawaii" nicht ganz mit den Werten der Startwoche mit. Ein Doppelpack kam nach 20:15 und 21:15 Uhr auf 5,5 und 6,6 Prozent Marktanteil. Allzu viel Luft nach unten besteht also schon jetzt nicht mehr. 1,3 und 1,44 Millionen Menschen schauten insgesamt zu. Dafür gaben weitere "Navy CIS"-Serien am späteren Abend mehr Gas. Das Original kam auf 7,0 Prozent bei den Jungen, "Navy CIS: New Orleans" nach 23:10 Uhr sogar auf hübsche 8,2 Prozent.

Bei RTLzwei lief eine weitere "Armes Deutschland – Deine Kinder"-Folge vor rund 690.000 Zuschauenden ab drei Jahren. In der Zielgruppe erreichte der Privatsender mit der Ausstrahlung gute 5,7 Prozent (14-49). Nach 22:15 Uhr holte eine Wiederholung von "Armes Deutschland – Stempeln oder Abrackern?" dann noch bessere 6,7 Prozent. Probleme machte am Dienstag die komplette Daytime mit niedrigen Werten. Beispiele dafür: "SOS – Retter im Einsatz" und "Köln 50667" mit je drei Prozent, "Die Reimanns" mit 2,7 und "Der Trödeltrupp" mit 3,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV