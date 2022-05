Fans von großen Unterhaltungsshows hatten am Samstagabend im deutschen Fernsehen eine größere Auswahl – gleich drei Primetime-Formate traten gegeneinander an, was sich letztlich auch an Sehbeteiligung und Quote bemerkbar machte. Der Primetimesieg bei den 14- bis 49-Jährigen ging an eine neue Folge von "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas". Mit 14,9 Prozent gab es an der ProSieben-Sendung mit Blick auf die Jüngeren kein Vorbeikommen. Sie knüpfte aber nicht an frühere Werte an. Vergangenen Dezember holten zwei Ausgaben des Formats noch 17 und über 19 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Zudem gab die rund vierstündige Show auch im Gesamtmarkt beträchtlich nach. Die ermittelten durchschnittlich 1,02 Millionen Zusehenden waren die niedrigste Reichweite, die für die Sendung bisher ausgewiesen wurden.

Das ebenfalls primetimefüllende Finale von "Deutschland sucht den Superstar" setzte derweil den Trend der zurückliegenden Wochen fort. 1,87 Millionen Menschen sahen die Live-Show aus Köln im Schnitt. Das war immerhin die beste Reichweite seit Anfang März. Gegenüber dem Halbfinale gewann das RTL-Format rund 300.000 Zuseherinnen und Zuseher hinzu. Auch bei den Marktanteilen in der klassischen Zielgruppe setzte sich der positive Trend der Vorwochen fort. Die ermittelten 8,7 Prozent waren ebenfalls das beste Ergebnis seit März. Das ändert aber nichts daran, dass auch diese Finalshow zeigte, dass die diesjährige "DSDS"-Staffel nicht mit ihren Vorgängern mithalten konnte.

2021 sahen das Finale noch über 15 Prozent der Umworbenen, 2020 kam der Schlussakt sogar auf annähernd 17 Prozent. Dass RTL keinesfalls zufrieden sein kann mit "DSDS" 2022, zeigt auch die Staffelbilanz. Insgesamt fiel die Reichweite aller Ausgaben auf unter zwei Millionen. Rund 1,8 Millionen Menschen schauten zu, 2021 waren es noch mehr als 3,2 Millionen. In der klassischen Zielgruppe sackte "DSDS" von vormals fast 16 Prozent auf unter neuneinhalb Prozent.

Dritter im Show-Bunde war am Samstagabend übrigens die vom Ersten gezeigte Ausgabe von "Hirschhausens Quiz des Menschen": Genau drei Millionen Menschen sahen dieses Primetime-Format. In der jüngeren Vergangenheit hatte nur eine im September 2021 gezeigte Episode weniger Zusehende. Mit 12,7 Prozent Marktanteil insgesamt und 7,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für die ARD-Sendung aber gut. Das ab 23:40 Uhr gezeigte "Ladies Night" hatte dann mehr Probleme, die Gesamtquote fiel auf 7,2 Prozent (0,89 Millionen). Bei RTL punktete eine kurz vor Mitternacht gestartete Folge von "Take Me Out XXL" mit 13,3 Prozent bei den Jungen und genau einer Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Die von ProSieben ab kurz nach Mitternacht wiederholte Show "Die beste Show der Welt" brachte 11,7 Prozent.

In Sachen Tagesmarktanteil belegte ProSieben in der Zielgruppe am Samstag den ersten Rang und sicherte sich gute 11,0 Prozent. RTL kam auf 8,4 Prozent und wurde somit Zweiter.

