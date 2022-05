am 09.05.2022 - 10:41 Uhr

Erstmals sichtbar für alle: Die Quotenkurven der acht großen deutschen Vollprogramme in der Primetime, basierend auf der Messung von rund einer Million Vodafone-Haushalten. Mehr Hintergrund zu den neuen Daten gibt es hier. Die wichtigste Erkenntnis aus den Kurven ist nicht, wer vorne liegt. Die Zahlen sind aussagekräftig für die gemessenen Vodafone-Haushalte, aber nicht gewichtet, auch wenn sich die Ergebnisse nach Erfahrungen von AdScanner und Vodafone jenen der Zielgruppe 14 bis 59 annähern.

Wertvoller und in sich aussagekräftig sind die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten, deren Profiteuren und der Entwicklung von Reichweiten innerhalb einer Sendung. Das erlaubt Deutungen, die bislang ohne zugängliche Minuten- bzw. Sekundenverläufe nicht möglich waren. Etwa ob eine Sendung von Beginn an wenige Zuschauende hatte oder aber während der Ausstrahlung massiv verlor. Die folgenden Quotenkurven spiegeln die Anzahl der eingeschalteten Giga TV-Boxen in den gemessenen Vodafone-Haushalten wider.

© AdScanner

Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Sonntag eine Rede an die Nation gehalten. Die rund acht Minuten lange Aufzeichnung lief unter anderem im Ersten nach einer leicht verlängerten "Tagesschau" – und wurde zum Abschalter. Die Quotenkurve zeigt schön, dass unmittelbar nach den Hauptnachrichten der ARD viele Menschen wegschalteten. Nach etwa der Hälfte der Rede war der Tiefpunkt der Kurve erreicht, es folgte eine Trendumkehr, neues Publikum wurde gewonnen. Warum dieses den Weg zum Ersten fand?