am 10.05.2022 - 11:05 Uhr

Erstmals sichtbar für alle: Die Quotenkurven der acht großen deutschen Vollprogramme in der Primetime, basierend auf der Messung von rund einer Million Vodafone-Haushalten. Mehr Hintergrund zu den neuen Daten gibt es hier. Die wichtigste Erkenntnis aus den Kurven ist nicht, wer vorne liegt. Die Zahlen sind aussagekräftig für die gemessenen Vodafone-Haushalte, aber nicht gewichtet, auch wenn sich die Ergebnisse nach Erfahrungen von AdScanner und Vodafone jenen der Zielgruppe 14 bis 59 annähern.

Wertvoller und in sich aussagekräftig sind die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten, deren Profiteuren und der Entwicklung von Reichweiten innerhalb einer Sendung. Das erlaubt Deutungen, die bislang ohne zugängliche Minuten- bzw. Sekundenverläufe nicht möglich waren. Etwa ob eine Sendung von Beginn an wenige Zuschauende hatte oder aber während der Ausstrahlung massiv verlor. Die folgenden Quotenkurven spiegeln die Anzahl der eingeschalteten Giga TV-Boxen in den gemessenen Vodafone-Haushalten wider.

© AdScanner

Fast 30 Jahre hat der US-Spielfilm "Auf der Flucht" mit Harrison Ford und Tommy Lee Jones inzwischen auf dem Buckel - und genau der bot am Montagabend offensichtlich für zahlreiche Menschen eine gute Alternative. Auffällig ist jedenfalls, dass der Streifen im Laufe des Abends bei Kabel Eins recht kontinuierlich Zuschauerinnen und Zuschauer einsammelte, was für einen Film eher ungewöhlich ist. Erst nach 22 Uhr verzeichnete Kabel Eins dadurch letztlich seinen Peak.

Eine große Schnittmenge hat Kabel Eins übrigens nach wie vor mit dem RTL-Männersender Nitro, an den der Sender auch am Montag wieder prozentual die größten Verluste hinnehmen musste. Im Gegenzug war Nitro nach RTLzwei und Vox der Sender, von dem Kabel Eins die stärksten Publikums-Zugewinne verbuchte, wie die ZapIn-ZapOut-Analyse belegt.

© AdScanner

ZapIn und ZapOut ist die tägliche Betrachtung des Nutzungsverhalten mit der Frage: Wohin verlieren die größten acht größten deutschen Vollprogramme ihre Zuschauenden im Verlaufe eines Tages eigentlich und von welchen Sendern wiederum zappt das Publikum zu ihnen? Unsere ZapMap liefert Erkenntnisse zu Wettbewerbssituationen: Zwischen welchen Sendern herrscht der intensivste Publikumsaustausch?

Bei RTLzwei dürfte man die AdScanner-Kurve dagegen mit ein wenig Sorge betrachten, denn auch wenn die neue Geissens-Dokusoap "Davina & Shania - We Love Monaco" einen erfolgreichen Start hinlegte und zunächst alle Geiss-Fans des Originals halten konnte, kehrten nach der ersten Werbepause einige Fans nicht mehr zurück. Nach oben zeigte der Trend dagegen im Laufe des Abends für "Hart aber fair" im Ersten: Nachdem der "Brennpunkt" dem Sender zunächst viele Zuschauerinnen und Zuschauer kostete, sammelte der Talk mit Frank Plasberg danach über knapp eine Stunde hinweg sein Publikum ein.