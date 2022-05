Erstmals sichtbar für alle: Die Quotenkurven der acht großen deutschen Vollprogramme in der Primetime, basierend auf der Messung von rund einer Million Vodafone-Haushalten. Mehr Hintergrund zu den neuen Daten gibt es hier. Die wichtigste Erkenntnis aus den Kurven ist nicht, wer vorne liegt. Die Zahlen sind aussagekräftig für die gemessenen Vodafone-Haushalte, aber nicht gewichtet, auch wenn sich die Ergebnisse nach Erfahrungen von AdScanner und Vodafone jenen der Zielgruppe 14 bis 59 annähern.

Wertvoller und in sich aussagekräftig sind die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten, deren Profiteuren und der Entwicklung von Reichweiten innerhalb einer Sendung. Das erlaubt Deutungen, die bislang ohne zugängliche Minuten- bzw. Sekundenverläufe nicht möglich waren. Etwa ob eine Sendung von Beginn an wenige Zuschauende hatte oder aber während der Ausstrahlung massiv verlor. Die folgenden Quotenkurven spiegeln die Anzahl der eingeschalteten Giga TV-Boxen in den gemessenen Vodafone-Haushalten wider.

© AdScanner

Die ZDF-Dominanz vom Mittwochabend zeigt sich auch an den AdScanner-Zahlen - und sie machen deutlich, dass "Aktenzeichen: XY... ungelöst" im Laufe der Primetime fast kontinuierlich noch an Reichweite zulegte. Seinen Peak erreichte das ZDF dabei um 21:45 Uhr - also jenem Umschaltzeitpunkt, als auch die ARD-Serie "Die Glücksspieler" endete. Beim anschließenden "heute-journal" schalteten dann zwar viele Zuschauerinnen und Zuschauer ab, doch bis zum Ende des Nachrichtenmagazins behielt das ZDF die klare Oberhand.

Klar erkennbar ist außerdem die Stärke von RTLzwei, wo der "Kampf der Realitystars" den gesamten Abend über sehr gut performte und in den ersten gut 75 Minuten noch an Reichweite zulegte. Bis 23 Uhr konnte sich der Privatsender danach über recht stabile Zahlen freuen, mit denen man zugleich den "Club der guten Laune" in Sat.1 deutlich in die Schranken verwies. Nur wenn RTLzwei in die Werbung ging, konnte Sat.1 jeweils kurz aufschließen - um die Reality-Fans dauerhaft zu sich zu ziehen, reichte es aber nicht.

Im Ersten zeigte die AdScanner-Kurve derweil am späten Abend noch einmal nach oben: Mit Beginn der "Tagesthemen" gelang es dem Sender, neues Publikum einzusammeln - auch das Zusammenspiel mit "Maischberger" klappte erneut gut. Anders dagegen die Entwicklung von "Stern TV": Zwar konnte das RTL-Magazin am späten Abend zeitweise deutlich besser performen als um 20:15 Uhr, doch nach 23 Uhr kehrten viele Zuschauerinnen und Zuschauer dann doch nicht mehr zurück.

© AdScanner

ZapIn und ZapOut ist die tägliche Betrachtung des Nutzungsverhalten mit der Frage: Wohin verlieren die größten acht größten deutschen Vollprogramme ihre Zuschauenden im Verlaufe eines Tages eigentlich und von welchen Sendern wiederum zappt das Publikum zu ihnen? Unsere ZapMap liefert Erkenntnisse zu Wettbewerbssituationen: Zwischen welchen Sendern herrscht der intensivste Publikumsaustausch?