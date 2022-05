Mit 3:5 hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft am Freitagabend in Finnland ihr erstes Spiel der diesjährigen Weltmeisterschaft verloren, sich unter dem Strich gegen starke Kanadier aber achtbar verkauft. Mehr als achtbar, nämlich gut, fielen die Quoten für den im Free-TV übertragenden Sender Sport1 aus. Ab 19:20 Uhr verfolgten im Schnitt 0,45 Millionen Menschen die Partie. Damit generierte Sport1 2,0 Prozent Marktanteil, auch bei den 14- bis 49-Jährigen fiel das Interesse überdurchschnittlich hoch aus. Gemessen wurden 2,4 Prozent Marktanteil. In den vergangenen Jahren zog das Interesse zudem im Turnierverlauf stets noch an. Hinzu kommt: Parallel übertrug auch MagentaSport, also jener Anbieter, den Eishockeyfans nutzen, wenn sie alle Spiele ersten Eishockey-Liga DEL sehen wollen. Wie viele DEB-Fans dort zusahen, ist aber nicht bekannt.

Der WDR setzte derweil um 20:15 Uhr auf die Sendung "Fußball im Revier – Wie alles begann" und erreichte damit im Schnitt rund 340.000 Menschen ab drei Jahren. Mit 1,4 Prozent Marktanteil insgesamt sowie 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lief die Ausstrahlung recht ordentlich. Auch für Super RTL war der Freitagabend ein kleiner Erfolg. Der zur besten Sendezeit ausgestrahlte Animationsfilm "Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen" erreichte bei den kommerziell wichtigen Zusehenden 2,1 Prozent, insgesamt schauten 250.000 Menschen zu. Nach der Ausstrahlung sank das Interesse am Super RTL-Programm, "Dr. House"-Wiederholungen ließen die Reichweiten auf rund 80.000 zurückgehen.



Der Disney Channel lag in etwa gleichauf mit SuperRTL. Der Sender setzte ab 20:15 Uhr auf "Der König der Löwen" und kam damit auf 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. 2,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wurden erzielt, 1,2 Prozent gesamt. "Mary Poppins", gestartet um 22 Uhr, tat sich mit 1,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe danach deutlich schwerer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV