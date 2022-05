Dass sich RTL über gute Quoten am Nachmittag freuen kann, kommt bekanntlich nicht allzu häufig vor, doch zum Start in die neue Woche lief es für den Kölner Privatsender zur Abwechslung einmal ungewöhnlich rund. Nachdem "Punkt 12" bereits mit starken 16,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe punktete, erzielten "Die Retourenprofis" um 15:00 Uhr immerhin 11,7 Prozent, was bis dato den besten Wert überhaupt markierte.

Doch lange währte der Rekord nicht, denn mit einer weiteren Folge steigerte sich das Format im weiteren Verlauf des Nachmittags sogar auf beachtliche 14,6 Prozent sowie insgesamt 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, was auch deshalb beachtlich ist, weil RTL zu diesem Zeitpunkt nur eine Wiederholung sendete. Zum Vergleich: Seit dem Start vor einem halben Jahr kamen "Die Retourenprofis" im Schnitt auf nicht einmal sieben Prozent. Vom Rückenwind profitierten diesmal auch "RTL aktuell" um 17:00 Uhr mit 11,6 Prozent sowie "Explosiv Stories", das mit 8,6 Prozent ebenfalls einen der besseren Tage erwischte.

Gefragt war am Nachmittag aber auch ProSieben, das ab 13:40 Uhr zumeist zweistellige Marktanteile verbuchte, allen voran mit "The Big Bang Theory", das sich auf bis zu 17,3 Prozent steigerte und ProSieben damit zeitweise zum Marktführer in der Zielgruppe machte. Aber auch "taff" schlug sich anschließend mit 14,1 Prozent sowie insgesamt 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauern noch richtig gut.

Bei Sat.1 entwickeln sich die Quoten der Scripted Realitys indes zunehmend in die falsche Richtung: So erreichte "Auf Streife" um 12:00 Uhr gerade mal 3,4 Prozent - zwei Stunden später waren immerhin 8,2 Prozent sowie insgesamt 820.000 Zuschauende drin. Doch je später es wurde, desto niedriger fielen die Marktanteile aus: Die "Klinik am Südring" schaffte beispielsweise nur 4,8 Prozent und am Vorabend geriet "K11 - Die neuen Fälle" mit lediglich 3,0 Prozent unter die Räder.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV