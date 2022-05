Am Mittwochabend hat Vox die erste Staffel der unter anderem mit Tom Beck besetzten deutschen Serie "Friedmanns Vier" zu Ende gebracht. Die beiden finalen Episoden von Runde eins sicherten sich dabei niedrigere Reichweiten und Marktanteile als in die Folgender Vorwochen. 750.000 und 800.000 Zusehende stellten neue Tiefstwerte dar; ebenso die in der Zielgruppe gemessenen vier und 3,4 Prozent. Allerdings: Insbesondere die zweite Folge an diesem Abend musste gegen das Finale der Europa League (bei RTL) antreten.

So bleibt also der Blick auf das Gesamtbild. Und da machte die Familienserie mit im Schnitt rund fünf Prozent in der Zielgruppe zumindest eine bessere Figur als andere RTL+-Originals, die Vox am Mittwochabend zeigte. Öffentlich unbekannt ist zudem, wie viele Fans die Serie bei RTL+ hatte. Dort wurden die Folgen bereits Ende 2021 veröffentlicht. Im weiteren Verlauf des Mittwochabends tat sich "Bones" bei Vox dann noch schwerer. Nach 22.10 Uhr fiel die Zielgruppen-Quote während der Krimiserie auf zweieinhalb Prozent.

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Stark nachgefragt war auch an diesem Mittwochabend ein ZDF-Krimi. Etwas mehr als sechs Millionen Menschen sahen "Marie Brand und der entsorgte Mann" – die ermittelte Quote der 20:15-Uhr-Ausstrahlung lag bei sehr guten 23,3 Prozent. Somit schob sich das ZDF klar vor Das Erste, wo der Film "Keiner schiebt uns weg" angesichts von nur 1,79 Millionen Zusehenden große Probleme hatte. 6,9 Prozent bei allen und weniger als fünf Prozent bei den Jüngeren waren die Folge.

Nachmittags war insbesondere "Sturm der Liebe" sehr erfolgreich. Die langlebige Dailynovela bescherte dem Ersten bei den 14- bis 49-Jährigen tolle 9,6 Prozent, insgesamt lag die Quote bei mehr als 14 Prozent. Kurz danach fiel "Verrückt nach Meer" auf um die sechs Prozent gesamt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV