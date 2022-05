am 23.05.2022 - 08:44 Uhr

Ein Erfolg war die zweite Staffel von "Ninja Warrior Germany - Allstars" für RTL in den zurückliegenden Wochen nicht. Zuletzt markierte die Show mit kaum mehr als sieben Prozent Marktanteil gar einen neuen Tiefstwert. Immerhin: Zum Finale zog das Interesse noch einmal kräftig an: Mit 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauern verzeichnete "Ninja Warrior Germany - Allstars" am Sonntagabend einen ordentlichen Marktanteil von 11,3 Prozent und schwang sich damit zum größten "Tatort"-Verfolger auf, der im Ersten mit dem Abschied von Meret Becker stolze 22,7 Prozent erzielte und auch insgesamt mit 7,29 Millionen Personen den Tagessieg einfuhr.

Insgesamt wollten 1,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die vorerst letzte Folge sehen - das waren über 300.000 mehr als vor einer Woche. "Stern TV am Sonntag" bekam den Rückenwind im Anschluss allerdings kaum zu spüren, erreichte sogar - wegen des späten Starttermins um 23:00 Uhr - mit nur noch 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauern so wenige Menschen wie noch nie. Während der Marktanteil beim Gesamtpublikum damit gerade mal 4,5 Prozent betrug, lief es auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 6,5 Prozent kaum besser.

Marktanteils-Trend: Ninja Warrior Germany Allstars Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Tagsüber schlug sich RTL am Sonntag indes recht wacker, auch wenn es nach einem ordentlichen Start am Morgen bis zum Nachmittag dauerte, ehe die Otto-Sonderprogrammierung wieder zweistellige Marktanteile erreichte. Ab 15:23 Uhr erreichte die Komödie "7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug" im Schnitt 11,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch "Martin Rütter - Die Welpen kommen" punktete danach mit 11,8 Prozent.

Für die höchsten Marktanteile des Tages sorgte allerdings "RTL aktuell", das in der Rütter-Pause mit 17,0 Prozent in der Zielgruppe überzeugte. Auch insgesamt waren die Nachrichten gefragt: 2,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer trieben den Marktanteil hier auf 16,4 Prozent. Damit erreichte "RTL aktuell" sogar geringfügig mehr Menschen als die "heute"-Nachrichten im ZDF. Die "Tagesschau" war eine Stunde später jedoch mit 6,04 Millionen Zuschauenden alleine im Ersten aber wieder einmal das Maß aller Dinge. 24,1 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum und sogar 24,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV