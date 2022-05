Seit einem Monat setzt RTLzwei am Nachmittag auf die Scripted Reality "SOS - Retter im Einsatz", doch für einen Aufschwung sorgte das Format bislang noch nicht. Doch es gibt Hoffnung - zumindest am Montag lief es überraschend so gut wie noch nie. So verzeichnete "SOS" um kurz nach 16 Uhr im Schnitt einen Marktanteil von 6,0 Prozent in der Zielgruppe, eine weitere Folge Folge brachte es eine Stunde später gar auf 7,6 Prozent - beides Quoten, die deutlich über den Normalwerten von RTLzwei liegen.

Insgesamt verzeichnete die Sendung um 17:06 Uhr im Schnitt 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, was ebenfalls einen neuen Rekord bedeutete. Dazu kommt, dass es am Montag auch für die Soaps gut aussah: "Köln 50667" markierte mit 6,3 Prozent Marktanteil den bislang besten Wert im laufenden Jahr und auch "Berlin - Tag & Nacht" lag um 19:05 Uhr mit 5,2 Prozent in der Zielgruppe im grünen Bereich. Insgesamt erreichte die Serie im Schnitt 410.000 Fans.

Weiter nach oben zeigt derzeit auch der Trend am RTL-Nachmittag, wo "Die Retourenprofis" mit ihrem Doppelpack ab 15:00 Uhr auf Marktanteile von 10,3 und 9,9 Prozent kamen. Bei Vox kämpft "4 Hochzeiten - Von Braut zu Braut" dagegen weiter mit Problemen: Mehr als ein Marktanteil von 4,7 Prozent war gegen 16 Uhr nicht drin. "Shopping Queen" hatte zuvor noch 10,5 Prozent erzielt, nach 13 Uhr erreichten "Zwischen Tüll und Tränen" und "Mein Kind, Dein Kind" sogar Werte von 11,4 und 10,5 Prozent.

Bei Kabel Eins hat die neue Strategie, US-Serien mit gleich mehreren Folgen am Stück ausstrahlen, bislang hingegen noch nicht so recht verfangen. Zwischen 11:00 Uhr und 15:47 Uhr verzeichneten fünf Episoden von "Navy CIS" am Montag nur Marktanteile zwischen 2,8 und 3,8 Prozent. Sorgen macht weiterhin auch das Heimwerker-Duell "Schrauben, sägen, siegen", das um 18:51 Uhr mit schwachen 3,3 Prozent Marktanteil in die Woche startete. 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren insgesamt dabei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV