am 26.05.2022 - 09:01 Uhr

Es war ein echter Tennis-Krimi am Mittwochnachmittag. Bei den French Open tat sich Deutschlands derzeit wohl bekanntester Tennisspieler Alexander Zverev unerwartet schwer, als er gegen Sebastián Báez auf dem Platz stand. Die ersten beiden Sätze verlor Zverev recht sang- und klanglos, wie sein Bruder Mischa am Eurosport-Mikrofon co-kommentieren musste. Erst ab Satz drei folgte eine schöne Aufholjagd, die ihm letztlich doch noch den Sieg einbrachte.

Ab halb drei Uhr nachmittags kam die Tennis-Übertragung bei Eurosport im Free-TV auf rund 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer – daraus resultierten sehr gute 3,2 Prozent Marktanteil insgesamt. Bei den Jüngeren hat es Tennis allgemein eher schwer; das zeigte sich auch am Mittwoch. Nur rund 30.000 Menschen zwischen 14 und 49 Jahren schauten zu, diese Zahl aber reichte immerhin für 1,7 Prozent Marktanteil.



Für Nitro-Verhältnisse stark lief am Abend die Übertragung des Finalspiels der neuen UEFA Europa Conference League. Rom und Feyenoord Rotterdam standen sich ab 21 Uhr gegenüber. 750.000 Menschen schauten im ersten Durchgang zu, nach dem Seitenwechsel stieg die Durchschnittsreichweite dann sogar auf 810.000. 3,1 und 3,9 Prozent Marktanteil ergaben sich daraus insgesamt, bei den Umworbenen punktete der Live-Fußball beim Spartensender sogar mit 4,7 und 4,8 Prozent. Als ab 23:40 Uhr bei Nitro "Die Bolzplatzkönige" lief, lag die Zielgruppen-Quote noch bei ordentlichen 1,6 Prozent.



Gefragt war am Mittwochabend auch die Krimischiene beim Spatensender ZDFneo, die aus zwei "Wilsberg"-Wiederholungen bestand. Ab 20:15 und 21:45 Uhr schauten im Schnitt 0,96 und 1,25 Millionen Personen zu. Vier und sechs Prozent Marktanteil folgten daraus beim Publikum ab drei Jahren, 2,1 und 2,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV