Wer am Donnerstagabend das Finale von "Germany's next Topmodel" verpasste, bekam einen Tag später noch einmal bei Sixx Gelegenheit dazu, es in voller Länge anzusehen. Das Interesse am Wiederholungsservice des Frauensenders hielt sich jedoch in ziemlichen Grenzen: Gerade einmal 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zählte "GNTM" am Freitagabend im Schnitt, was nur 0,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sowie 0,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen bedeutete. "10 Years Younger: Das Beauty Makeover" konnte im weiteren Verlauf mit 0,4 Prozent ebenfalls nichts reißen.

Deutlich besser fuhr da schon Sat.1 Gold, das den ganzen Abend über auf alte Folgen diverser Ermittler-Dokus setzte und damit nahezu konstant mehr als zwei Prozent Marktanteil beim jungen Publikum einfuhr. Den vorläufigen Höhepunkt gab es um 21:12 Uhr, als "K11 - Kommissare im Einsatz" auf 3,3 Prozent kam und insgesamt 660.000 Menschen vor den Fernseher lockte. Aber auch "Niedrig & Kuhnt" verzeichneten danach noch über eine halbe Million Menschen. Nitro drang mit seinen True-Crime-Dokus in ähnliche Höhen vor und zählte in der Spitze 560.000 Zuschauende.

Schwer in Gang kam dagegen der Comedy-Abend bei RTL Up, wo "Die Nanny" mit nur 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 0,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen startete. Erst gegen 23 Uhr gelang es schließlich den "Golden Girls", mehr als ein Prozent zu erzielen. Als noch später "Nikola" übernahm, zog der Wert schließlich auf über zwei Prozent beim jungen Publikum an. Die meisten Menschen erreichte der Spartensender letztlich schon am Vorabend mit dem "Strafgericht", das von 440.000 Personen gesehen wurde.

Auch ZDFneo punktete bereits am Vorabend: Dort war es "Bares für Rares", das mit 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zur meistgesehenen Sendung des Senders avancierte. Um 20:15 Uhr kam der Spielfilm "Freunde mit gewissen Vorzügen" derweil zwar nicht über 320.000 Menschen hinaus, lag beim jungen Publikum mit 2,0 Prozent Marktanteil aber durchaus gut im Rennen. Größter Sender unter den Kleinen war jedoch ZDFinfo, das im Schnitt starke 2,6 Prozent Marktanteil erzielte, gefolgt von DMAX mit 2,3 Prozent. Dort lief es vor allem tagüber richtig gut: Über Stunden hinweg erzielten Formate wie "Goldrausch in Alaska" Marktanteile von über vier Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV