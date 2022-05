Unvergessen, unglaublich, unfassbar: Das Alternativ-Programm der Privaten zum Champions-League-Finale im ZDF versprach rein von den Titeln her Großes, die Quoten blieben allerdings ziemlich überschaubar. Stärkster Fußball-Verfolger in der Primetime wurde beim jungen Publikum RTL, das sich mit "Unvergessen - Die Geheimnisse hinter den kultigsten RTL-Momenten" sehr selbstreferentiell gab und damit 7,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einfahren konnte. Insgesamt verfolgten im Schnitt 1,34 Millionen Menschen die bis 23:30 Uhr andauernde Sendung.

ProSieben setzte dem "Unglaublich! Spektakuläre Moment vor laufender Kamera" entgegen, musste sich aber mit sehr mageren 6,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zufrieden geben. Insgesamt verpasste ProSieben die Millionen-Marke und kam nicht über eine Gesamt-Reichweite von 910.000 Personen hinaus. Damit landete ProSieben hinter Sat.1, wo "Die Unfassbaren 2" zu sehen waren. Der Film erzielte 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - und lag damit immerhin schon fast im Senderschnitt. 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wurden insgesamt gezählt.

Vox setzte mit "So klingt Deutschland - Die 50 beliebtesten Musik-Acts" auf seine eigene Variante der Ultimativen Chartshow und erzielte damit im Schnitt 5,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Mit insgesamt im Schnitt 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauern rangierte der Sender in Sachen Gesamt-Reichweite knapp hinter ProSieben. RTLzwei kam mit "Die Vorsehung" nicht über 3,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus, Kabel Eins lag mit "9-1-1 Notruf L.A." bei 3,9 und 3,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - was in etwa das Niveau war, das der Sender samstags auch ohne Champions-League-Konkurrenz sonst so erreicht.

Sehr zufrieden sein darf man unterdessen beim Ersten mit seinem Primetime-Film: "Im Abgrund" hielt sich gegen die starke Konkurrenz sehr wacker und unterhielt ab 20:15 Uhr im Schnitt 3,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das entsprach einem Gesamt-Marktanteil von 13,3 Prozent. Dass es bei den 14- bis 49-Jährigen mit 4,8 Prozent Marktanteil eher mau aussah, dürfte man bei der ARD da leicht verschmerzen können. "Hartwig Seeler - Gefährliche Erinnerung" konnte das Quotenniveau danach aber nicht halten: Mit 1,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sank der Marktanteil auf 7,6 Prozent beim Gesamtpublikum und nur 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

