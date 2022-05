"Birgits starke Frauen" war zwar eine nette Sendung - aber offensichtlich überhaupt nicht geeignet, um damit die Primetime zu bestreiten: Wie Birgit Schrowange die Geschichte von fünf "starken Frauen" erzählte, wollten am Montag ab 20:15 Uhr im Schnitt nicht einmal eine halbe Million Menschen sehen, die Gesamt-Reichweite lag bei 0,49 Millionen. Das reichte insgesamt nur für einen Marktanteil von 1,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen waren nicht mehr als 3,0 Prozent drin. Auch die nachfolgende Sendung "Ich, Birgit Schrowange!" kam nicht über 3,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus und hielt insgesamt nur 400.000 Leute vor dem Fernseher.

Sat.1 war damit in der Primetime das mit Abstand schwächste der acht Vollprogramme und sortierte sich auch noch deutlich hinter ZDFneo ein, wo "Inspector Barnaby" nicht nur insgesamt mit 1,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und 7,4 Prozent Marktanteil überzeugte, sondern auch bei den 14- bis 49-Jährigen auf immerhin 3,6 Prozent kam. Eine zweite "Barnaby"-Folge im Anschluss ließ den Marktanteil beim Gesamtpublikum übrigens ab 21:45 Uhr sogar noch auf 9,8 Prozent steigen, bei den 14- bis 49-Jährigen blieb es bei 3,7 Prozent.

Sat.1 landete mit "Birgits starke Frauen" stattdessen auf Augenhöhe mit Super RTL und Tele 5. Super RTL erreichte mit alten Folgen von "Bones - Die Knochenjägerin" um 20:15 Uhr nämlich zunächst Marktanteile von 3,1 und 3,0 Prozent. Ab 22:06 Uhr stieg der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen dann noch auf 4,4 Prozent an, womit Super RTL also klar an Sat.1 vorbei zog. Auch die Gesamt-Reichweite lag mit 430.000 bis 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf dem gleichen Niveau wie in Sat.1. Tele 5 erreichte um 20:15 Uhr mit "Star Trek: Discovery" ebenfalls knapp eine halbe Million Personen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 2,9 Prozent. Ab 21 Uhr ging's dann allerdings bergab, "Raumschiff Enterprise" lag dann noch bei 1,4 Prozent - was aber ebenfalls noch mehr war als der übliche Senderschnitt.

Sat.1 ist montags aber bekanntlich nicht Daniel Rosemanns einziges Sorgenkind, auch ProSieben hat es mit seinen Serien nicht leicht. Hier gab es aber zumindest ein bisschen Entspannung: "Grey's Anatomy" blieb zwar weit unterm Soll, mit 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wurde aber immerhin der beste Wert seit dem 11. April verzeichnet. Deutlich besser lief's aber vor allem für die "Seattle Firefighters", die sich im Anschluss auf 7,7 Prozent steigern konnten. Das waren zweieinhalb Prozentpunkte mehr als eine Woche zuvor und der beste Marktanteil für die Serie seit Juni vergangenen Jahres.

Zufriedener sein dürfte man bei Seven.One trotzdem mit Kabel Eins, wo "Lethal Weapon 3" um 20:15 Uhr 5,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erzielte und "Born 2 Die" am späteren Abend mit hervorragenden 9,3 Prozent Marktanteil auftrumpfen konnte. Bei RTLzwei punkteten unterdessen "Davina & Shania" mit 6,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls.

