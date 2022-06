Mit zehn Prozent Marktanteil bei den Umworbenen sicherte sich die am Dienstag ab 20:15 Uhr bei Vox ausgestrahlte "Sing meinen Song"-Folge die bislang beste Quote der laufenden Staffel. 0,55 Millionen Umworbene schalteten im Schnitt ein, insgesamt wurden 1,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gemessen. Somit setzte sich das Tauschkonzert vor eine weitere "Reich & herzlich"-Folge bei RTL, in der wieder ein Millionär undercover ging.

Allzu großer Erfolg stellte sich für RTL in der Dienstagsprimetime jedoch nicht ein. Die genannte Sendung blieb ab 20:15 Uhr mit diesmal 8,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen reichlich blass, gesamt schauten im Schnitt 1,35 Millionen Leute zu. Nachfolgend holte "RTL Direkt" nur 8,2 Prozent, "Back to" kam ab kurz nach halb elf Uhr abends nicht über 7,1 Prozent hinaus.

Somit platzierte sich RTL am späteren Dienstagabend aber immerhin vor ProSieben. Dort verabschiedete sich "Late Night Berlin" mit schlechten Quoten in die Sommerpause. 5,9 Prozent Marktanteil wurden ab 22:45 Uhr ermittelt. Wieder einmal zeigte sich, dass die Klaas-Show ohne starken Vorlauf auf keinen grünen Zweig kommt. Mehr als 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren linear nicht zu holen. "Darüber…die Welt!" kam im Vorfeld auf 6,9 Prozent in der Zielgruppe und eine Reichweite in Höhe von 760.000.

Der mit "Navy CIS" bestückte Sat.1-Abend lief solala. Der neue Hawaii-Ableger eröffnete den Dienstagabend mit 7,4 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen – und somit einem halbwegs ordentlichen Ergebnis. Während Sat.1 in der kommerziell wichtigen Zielgruppe hinter RTL lag, schob man sich insgesamt vor die Kölner. Etwas mehr als 1,5 Millionen Menschen sahen den US-Krimi. Ab 22:15 Uhr folgten dann drei Folgen des "Navy CIS"-Originals. 1,45, 1,39 und schließlich 0,94 Millionen Personen schalteten ein. Die Zielgruppen-Quote lag bei zwischen sechseinhalb und 8,2 Prozent.

