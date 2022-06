Nachdem der "Club der guten Laune" nach drei Folgen in der vergangenen Woche bei nur noch 3,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen angekommen war, zog Sat.1 Konsequenzen und verbannte seine prominenten Club-Urlauber auf einen Sendeplatz am späteren Abend. Auch dort reichte es trotz geringerer Konkurrenz allerdings nicht für wesentlich bessere Marktanteile, 4,6 Prozent wurden ab 22:30 Uhr erzielt, die Gesamt-Reichweite gab um weitere 170.000 auf rund 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer nach - was angesichts der Tatsache, dass sich die Sendung nun bis kurz nach 1 Uhr nachts erstreckte, allerdings auch nicht verwunderlich ist.

Doch das eigentliche Ziel der Aktion, nämlich die Stärkung der Primetime, hat für Sat.1 sehr gut funktioniert: Der kurzfristig ins Programm gehievte Film "Fack ju Göhte" bescherte Sat.1 ungleich bessere 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch die Gesamt-Reichweite lag mit 1,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern deutlich höher als zuletzt beim "Club der guten Laune".

Während Sat.1 mit seinem Club-Urlaub baden ging, erweist sich "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" für RTLzwei auch weiterhin als schöner Erfolg. Diesmal reichte es für einen Marktanteil von 7,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, was in etwa dem Staffelschnitt der vorläufig gewichteten Quoten entsprach. Die Gesamtreichweite fiel mit 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sogar wieder deutlich höher aus als zuletzt, im Vergleich zur vergangenen Woche wurden 140.000 Trash-Fans zurück gewonnen.

RTLzwei lag damit um 20:15 Uhr vor den anderen Privatsendern der zweiten Generation, trotzdem dürfte man auch bei Kabel Eins mit 5,5 Prozent Zielgruppen-Marktanteil für "Die Glücksritter" ziemlich zufrieden sein, zumal später am Abend "Auf der Suche nach dem goldenen Kind" noch mit 8,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen aufwartete und "Tanz der Teufel" zu nächtlicher Stunde sogar an der 10-Prozent-Marke kratzte. Vox hingegen kam am Mittwochabend nicht in die Gänge: Der Film "Club der roten Bänder - Wie alles begann" kam nicht über 4,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, danach zeigte Vox nochmal den bei der kürzlichen Erstausstrahlung sehr erfolgreichen Film "Weil wir Champions sind" - nachdem ihn aber ja schon viele gesehen hatten, waren diesmal nicht mehr als 4,7 Prozent Marktanteil zu holen.

