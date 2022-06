Am Mittwochabend nahm Sixx mit "For the People" eine neue US-Serie ins Programm - wobei "neu" nicht ganz richtig ist, in den USA lief sie bereits 2018 und wurde dort nach zwei Staffeln auch bereits beendet. Hierzulande war es nun aber die Free-TV-Premiere, die bei Sixx allerdings kein großes Publikum fand: Ab 20:15 Uhr sahen im Schnitt rund 110.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die erste Folge, die zweite Folge danach steigerte die Reichweite noch minimal auf 120.000. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag um 20:15 Uhr bei 0,5 Prozent, eine knappe Stunde später ging's auf 0,8 Prozent hoch - doch zufriedenstellend war auch das nicht. Auch "The Bold Type" konnte danach mit ebenfalls 0,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nicht punkten.

Wesentlich erfolgreicher ist man da schon, wenn man eine gut abgehangene Sitcom wie "Two and a half Men" zum x-ten Mal wiederholt - wie man nebenan bei ProSieben Maxx besichtigen konnte: Zwei Folgen der Sitcom erzielten ab 20:15 Uhr hervorragende Marktanteile von 2,9 und 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das weniger bekannte "The Mick" ließ danach zwar die Marktanteile über 1,4 auf 0,6 Prozent abstürzen, doch nach 22 Uhr sorgte Wrestling dann wieder für gute 2,2 Prozent Marktanteil.

Dass ProSieben Maxx mit einem Tagesmarktanteil von 2,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen wieder der größte unter den kleineren Sendern war, war auch am Mittwoch zudem wieder einer erfolgreichen Daytime zu verdanken. Zweistellige Marktanteile, wie die AGF/GfK sie noch am Vortag ermittelt hatte, waren diesmal zwar nicht drin, diesmal punktete aber vor allem die Anime-Strecke mit bis zu 4,9 Prozent Marktanteil für "Dragon Ball Super".

Ein sehr starker Tag war's unterdessen auch für ZDFneo, vor allem beim älteren Publikum. Der Gesamt-Tagesmarktanteil belief sich auf hervorragende 3,7 Prozent, womit sich der Sender weit vor Kabel Eins (3,2 Prozent), RTLzwei (3,1 Prozent) und ProSieben (2,8 Prozent) einsortierte. Gelungen ist das, weil in der Primetime zwei "Wilsberg"-Krimis bis zu 1,53 Millionen Menschen erreichten und Marktanteile von 6,0 und 6,6 Prozent beim Gesamtpublikum erzielten. Später am Abend lief dann auch nochmal die Wiederholung von "Aktenzeichen" mit 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauern und 4,7 Prozent Marktanteil stark.

