810.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren reichten am Donnerstag bereits für den Tagessieg in der Zielgruppe. So viele sahen am Vorabend den RTL-Dauerbrenner "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", der damit auf starke 18,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Um 20:15 Uhr wiederum verteilte sich das Publikum ungewöhnlich gleichmäßig - was dazu führte, dass keinem Fernsehsender bei den Jüngeren ein zweistelliger Wert gelang, auch nicht RTL, das mit seiner Queen-Doku "Ein Leben zwischen Herz und Krone" nur 8,9 Prozent erzielte (DWDL.de berichtete).

Am besten lief es in der Zielgruppe erstaunlicherweise für ProSieben, wo eigentlich die Kuppelshow "Beauty & The Nerd" in die neue Staffel starten sollte. Aus unbekannten Gründen entschied sich der Sender jedoch gegen eine Ausstrahlung zeigte dafür den Spielfilm "Nur ein kleiner Gefallen", der mit 9,6 Prozent Marktanteil aber trotzdem eine gute Quote verzeichnete. Insgesamt schalteten im Schnitt 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Erfolgreich war aber auch Sat.1, das mit dem ersten von zwei Spezial-Sendungen zur "Preisexplosion in Deutschland" zwar insgesamt nicht über 1,10 Millionen Zuschauende hinauskam, in der Zielgruppe aber dennoch sehr ansehnliche 9,1 Prozent Marktanteil verzeichnete.

Marktanteils-Trend: Akte Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Dazu kommt, dass das "Sat.1 Spezial" mit Moderator Matthias Killing auch die anschließende "Akte" beflügelte: Nachdem das Magazin in den vergangenen Wochen bisweilen Mühe hatte, mehr als drei Prozent Marktanteil zu erzielen, waren diesmal sogar 9,0 Prozent drin. Besser lief es zuletzt vor ziemlich genau einem Jahr. 750.000 Personen blieben insgesamt dran, ehe auch die "Spiegel TV - Reportage" noch mit 9,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überzeugte. Knapp hinter Sat.1 reihte sich um 20:15 Uhr indes der Animationsfilm "Minions" ein, der bei Vox mit 8,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen punktete.

Stärker war übrigens das ZDF, wo die US-Komödie "Immer Ärger mit Grandpa" auf 9,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum kam. Und anders als die Privaten erreichte das ZDF auch insgesamt eine nennenswerte Reichweite: 3,50 Millionen Menschen sorgten für einen Marktanteil von 14,8 Prozent. Am "Usedom-Krimi" im Ersten kamen die Mainzer aber nicht vorbei: Dieser zählte trotz Wiederholung im Schnitt 4,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 19,7 Prozent Marktanteil. Dafür drehte das ZDF am späten Abend auf, allen voran mit "Markus Lanz", der mit 2,06 Millionen Personen einen tollen Marktanteil von 19,4 Prozent verbuchte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV