Zum Auftakt der neuen Staffel von "Rosins Restaurants" zog es Frank Rosin am Donnerstag in seine Heimatstadt Dorsten, wo er dem einstigen Imbiss seiner Mutter unter die Arme zu helfen versuchte. Das stieß auf durchaus großes Interesse: Mit einem Marktanteil von 6,3 Prozent bewegte sich die Dokusoap deutlich über dem Senderschnitt von Kabel Eins. Rosin lag damit auf Augenhöhe mit der RTLzwei-Sendung "Hartes Deutschland", die zur gleichen Zeit auf 6,4 Prozent Marktanteil kam.

Insgesamt schalteten 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei "Rosins Restaurants" ein - mehr waren es zuletzt vor fast eineinhalb Jahren. Hier lag der Marktanteil bei guten 3,5 Prozent. Im Windschatten des Formats überzeugte schließlich auch das "K1 Magazin", das noch 700.000 Menschen bei Kabel Eins hielt und den Marktanteil in der Zielgruppe auf 6,8 Prozent steigerte. Erst als der Sender am späten Abend die von Asbach gesponserte Sendung "Deutschlands bester Partykeller" zeigte, ging der Marktanteil auf mäßige 4,4 Prozent zurück. Vollkommend ernüchternd lief es zudem am Vorabend für "Schrauben, sägen, siegen", das gegen 19 Uhr nicht über 2,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinauskam.

Keinen sonderlich guten Start legte derweil Panagiota Petridou bei Sat.1 Gold mit ihrer neuen Sendung "Zwischen Prunk und Panik - Die Gutshausretter" hin. Lediglich 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für die Eigenproduktion, die auch beim jungen Publikum mit 0,8 Prozent nicht überzeugen konnte. Immerhin: Zwei Folgen von "Der Renovierungsretter" steigerten sich im Anschluss auf Werte von 1,8 und 1,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Recht zufrieden kann man dagegen bei Nitro sein, wo "Leverage 2.0" am Donnerstag den Weg ins Free-TV fand. Von anfänglichen 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauern steigerte sich die US-Serie mit der dritten Folge um 22:15 Uhr auf 400.000. Zu diesem Zeitpunkt lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei 2,3 Prozent, nachdem die ersten beiden Folgen noch unter der Zwei-Prozent-Marke gelegen hatten. Besonders beachtlich: Mit den anschließenden Wiederholungen steigerte sich Nitro nach Mitternacht noch auf bis zu 5,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV