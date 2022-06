"TV Total"-Sportevents gab es zu Raabs Zeiten ja viele, das Turmspringen war eines der langlebigsten und erfolgreichsten davon: Erstmals fand es im Dezember 2004 statt, zum letzten Mal hüpften die Promis 2015 ins Wasser, also in dem Jahr, in dem sich Stefan Raab später gänzlich vom Bildschirm verabschieden sollte. Im allgemeinen Retro-Trend wurde nun aber auch dieses Event wieder hervorgeholt - etwas überraschend allerdings nicht bei ProSieben, sondern im Programm von RTL. Stefan Raab trat dabei zwar wieder als Produzent auf - nur vor der Kamera bekam man ihn weiterhin nicht zu sehen.

Die Frage war also: Würde dieses Raab-Event auch auf einem anderen Sender und ohne Raab als Turmspringer funktionieren? Und die Antwort ist: Ja, sogar richtig gut. Die Sendung bescherte RTL am Freitagabend einen hervorragenden Marktanteil von 21,6 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Zum Vergleich: In den letzten drei ProSieben-Jahren hatte das "Turmspringen" die 20-Prozent-Marke deutlich verpasst und lag zwischen 13,4 und 16,3 Prozent Marktanteil.

Auch die absolute Reichweite konnte sich im Vergleich zu den letzten Turmspringen bei ProSieben sehen lassen: 2,1 Millionen schalteten am Freitagabend ein, was 11,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Die letzte ProSieben-Version erreichte rund 1,8 Millionen Menschen vor dem Bildschirm, 2014 waren knapp über zwei Millionen dabei gewesen. Allerdings fiel die Altersstruktur nun etwas älter aus, was auch generell daran liegt, dass das jüngere Publikum dem linearen Fernsehen inzwischen generell etwas stärker abhanden gekommen ist. Die Reichweite in der Altersgruppe 14-49 blieg jedenfalls diesmal knapp unter der Millionen-Marke, 2015 waren es - trotz des damals ja deutlich geringeren Marktanteils - noch 1,22 Millionen, 2014 1,41 Millionen.

Doch auch wenn die Millionen-Marke verpasst wurde: Das "RTL Turmspringen" holte sich - gemeinsam mit der gleichauf liegenden "heute-show" im ZDF - mit großem Vorsprung den Tagessieg vor der sonstigen Konkurrenz. Beim Gesamtpublikum war das ZDF unterdessen am Freitagabend sehr dominant und belegte die ersten vier Plätze der Tagescharts im Alleingang: Ganz vorne lag "Ein Fall für Zwei" mit 4,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, "Letzte Spur Berlin" kam danach auf 4,41 Millionen Krimi-Fans und auch das "heute-journal" mit seiner Reichweite von 3,81 Millionen sowie die "heute-show" mit 3,95 Millionen ließen noch alle anderen Sendungen aller anderen Sender hinter sich. Stärkster Verfolger war hier neben der "Tagesschau" der ARD-Film "Meine Mutter spielt verrückt" mit 2,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV